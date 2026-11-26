À deux jours du Black Friday, Amazon propose le Xiaomi Redmi Note 17 à 189 € dans son coloris noir avec 128 Go de stockage. Commercialisé à 249 € en septembre dernier, le smartphone a donc déjà perdu 60 € en deux mois.

Le Redmi Note 17 à moins de 190 € avec trois ans de garantie

Amazon a encore baissé son prix de 10 € par rapport au tarif le plus bas pratiqué ces 30 derniers jours. Le smartphone est neuf, vendu et expédié directement par Amazon.

Autre bonne nouvelle, Xiaomi offre trois ans de garantie constructeur, sans démarche particulière de votre part. Si vous envisagez de glisser ce smartphone sous le sapin, sachez également que vous avez jusqu'au 15 janvier 2027 pour le retourner.

À qui nous conseillons le Xiaomi Redmi Note 17

Si vous en avez assez de recharger votre téléphone tous les soirs, le Redmi Note 17 devrait vous plaire. Équipé d'une batterie silicium-carbone de 7 700 mAh, il atteint 68 h 58 d'autonomie selon le protocole européen EPREL. Il se rapproche ainsi des smartphones les plus autonomes du marché, dont certains coûtent bien plus cher.

L'écran est également intéressant pour un smartphone à moins de 200 €. Xiaomi a opté pour une dalle AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz. Avec près de 7 pouces de diagonale, vous avez largement de quoi profiter de vos vidéos ou lire confortablement.

Côté performances, il faut en revanche composer avec un Snapdragon 6s 4G Gen 2 et seulement 4 Go de mémoire vive. Si vous utilisez essentiellement votre téléphone pour communiquer, naviguer sur Internet ou regarder des vidéos, cette configuration est tout à fait adaptée. Pour les jeux exigeants, mieux vaut vous tourner vers un modèle plus puissant.