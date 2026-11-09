Black Friday : le Pixel 10a est à 449 € chez Fnac et Darty avec un casque JBL offert

Le Black Friday réserve une offre particulièrement intéressante autour du Google Pixel 10a. Fnac et Darty proposent actuellement le smartphone 5G de Google en version 128 Go à 449 € avec un casque Bluetooth JBL Tune 720BT inclus dans le pack. Le plus intéressant ? Le Pixel 10a seul est lui aussi affiché à 449 € chez Fnac, le casque vient donc s'ajouter sans faire grimper la facture.

La Rédac LesMobiles - publié le 09/11/2026 à 12h15
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Le Pixel 10a de Google pour le Black Friday

Le pack est affiché à 449 € au lieu de 728,99 € chez les deux enseignes, soit une baisse annoncée de 39 %. Il réunit le Pixel 10a 128 Go en coloris Noir volcanique et le casque sans fil JBL Tune 720BT noir. 

Voir le pack Pixel 10a chez Fnac Voir le pack Pixel 10a chez Darty

Une offre à retrouver parmi les meilleurs bons plans smartphones du Black Friday suivis par LesMobiles.

Un casque JBL preque offert

La Fnac affiche actuellement le smartphone seul à 449 € seul. Or le pack Black Friday comprenant exactement le même Pixel 10a 128 Go et le casque JBL est proposé au même tarif.

Autrement dit, si vous aviez déjà prévu d'acheter le smartphone autour de 450 €, cette version du pack est nettement plus intéressante. Le JBL Tune 720BT est un casque Bluetooth circum-aural qui peut aussi servir avec un ordinateur ou une tablette. 

Il devient ici un véritable bonus.

L'offre est d'autant plus rassurante qu'il ne s'agit pas d'une annonce provenant d'un vendeur marketplace : chez Darty, le pack à 449 € est vendu et expédié directement par l'enseigne. Fnac référence de son côté le même pack dans ses offres Black Friday.

Le Pixel 10a est l'un des smartphones milieu de gamme les plus équilibrés

Le Pixel 10a nous avait convaincus lors de notre test par son équilibre général. Il embarque un écran Actua OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, suffisamment compact pour rester agréable à utiliser d'une main tout en offrant une belle surface d'affichage.

Google lui associe sa puce Tensor G4 et 8 Go de mémoire vive. Il ne cherche pas à battre les smartphones gaming en puissance brute, mais offre largement de quoi assurer une expérience fluide pour les applications du quotidien, la navigation, les réseaux sociaux ou le multimédia.

La photo reste surtout l'un de ses meilleurs arguments. Le Pixel 10a combine un capteur principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx, auxquels Google ajoute son traitement logiciel et plusieurs fonctions de retouche assistées par l'IA.

Sa batterie de 5 100 mAh, sa certification IP68 et la recharge sans fil renforcent encore son intérêt. Google prévoit par ailleurs un suivi logiciel particulièrement long, avec plusieurs années de mises à jour devant lui.

Voir le pack Pixel 10a chez Fnac Voir le pack Pixel 10a chez Darty
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