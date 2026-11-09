Cyclon : un smartphone piloté par l’IA qui veut remplacer les applications

La startup californienne Cyclon propose un téléphone dont l’intelligence artificielle exécute les tâches à la place de l’utilisateur. Le futur appareil peut déjà être réservé, et les premiers acheteurs américains reçoivent en attendant un prototype basé sur un Pixel 8a. Le modèle définitif n’est pas attendu avant le deuxième trimestre 2027.

Sylvain Pichot - publié le 09/11/2026 à 15h30
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Cyclon smartphone IA

Cyclon, issue de la promotion F26 de Y Combinator, a présenté début novembre 2026 un smartphone décrit comme « un téléphone où l’IA est l’interface ». Son cofondateur et PDG, Adam Zinebi, a dévoilé le projet sur X. Selon la startup, le principe tient en une phrase : « ce que l’on peut faire sur son téléphone, on doit pouvoir le demander à son téléphone ».

Ce système, qualifié d’« agent OS », inverse la logique actuelle. En effet, aujourd’hui, le système d’exploitation permet de lancer des applications et les isole les unes des autres, et c’est l’utilisateur qui fait le lien entre elles. Ici, l’idée est que l’utilisateur formule une intention, puis le système choisit les applications à ouvrir, l’ordre et les données à employer.
D’après Cyclon, l’agent utilise les applications déjà installées avec les comptes de l’utilisateur. Il est même capable de créer celles qui manquent, par exemple une application d’apprentissage de l’espagnol. Il peut aussi poursuivre ses tâches en arrière-plan pendant que le téléphone reste dans la poche.

 

 

Des exemples d’usage, mais un prototype

Deux scénarios sont particulièrement démonstratifs. Dans le premier, un contact réclame des photos : l’IA lit le message, récupère les images et les envoie, sans que l’utilisateur ait à toucher le téléphone. Dans le second, elle retrouve un contrat dans Google Drive, partage le lien avec un contact sur WhatsApp, puis lance l’appel.

Techniquement, Cyclon affirme naviguer dans les interfaces comme le ferait une personne. Cette méthode évite d’attendre que chaque éditeur développe une connexion dédiée. Google mise de son côté sur deux approches : une automatisation des interfaces, et AppFunctions, qui permet à Gemini d’accéder directement aux fonctions des applications, à condition que les développeurs les exposent.

Le produit reste toutefois inachevé. Le logiciel est installé sur un Google Pixel 8a, et la startup prévoit ensuite un appareil doté de composants maison, avec des modèles d’IA plus puissants exécutés localement et complétés par le cloud. L’autorisation de la FCC, le régulateur américain des télécoms, n’a pas encore été délivrée.

Limites et concurrence

Plusieurs réserves subsistent. Le système n’étant pas certifié par Google, certaines applications bancaires, de paiement ou professionnelles pourraient mal fonctionner. Cyclon ne précise pas non plus quels modèles d’IA l’alimentent puisqu’elle indique seulement recourir à des fournisseurs externes, si bien que les requêtes transitent par le cloud. La question de la confidentialité se pose donc.

Cyclon precommande

Cyclon n’est pas seule sur ce terrain. En juillet, Nubia, filiale de ZTE, a présenté le NaviX Ultra, qui intègre l’agent Doubao de ByteDance et s’active par la voix ou par un bouton physique. Il est commercialisé en Chine depuis septembre. OpenAI travaillerait de son côté sur un téléphone centré sur ChatGPT : selon l’analyste Ming-Chi Kuo, sa production de masse est envisagée pour 2028, une information que l’entreprise n’a pas confirmée. Face aux iPhone et aux Pixel, qui ajoutent l’IA à des systèmes classiques, ces projets misent sur une refonte complète de l’usage.

Disponibilité et prix

La précommande est ouverte avec un acompte remboursable de 199 dollars, soit environ 180 €. Selon Cyclon, les acheteurs américains de cette première série reçoivent le prototype Pixel 8a dans les 30 jours suivant la réservation. Le prix final du modèle équipé de composants maison est estimé à 699 dollars, soit environ 625 €, acompte compris. Les taxes seront précisées avec le prix définitif. La startup annonce une sortie au deuxième trimestre 2027, sous réserve de l’autorisation de la FCC, sans avoir encore indiqué dans quels pays le téléphone sera vendu.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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