Honor testerait des batteries de 14 000 à 15 000 mAh pour viser sept jours d’autonomie

D’après Digital Chat Station, des accumulateurs dont la capacité oscille entre 14 000 et 15 000 mAh sont actuellement en test. Le but affiché serait de concevoir un téléphone capable de fonctionner environ sept jours avec une seule charge. Le leaker ne cite pas de marque, mais plusieurs médias spécialisés, dont Gizmochina et TechRadar, attribuent ce projet à Honor. La marque n’a publié aucun communiqué. Ces données doivent donc être considérées avec une extrême prudence.

Selon ces médias, un tel produit pourrait notamment intéresser les voyageurs fréquents, les professionnels travaillant en extérieur et les gros utilisateurs. Cette même source avait annoncé la production d’essai d’une batterie de 12 000 mAh chez Honor, avant la sortie de modèles équipés d’une batterie de 12 070 mAh, les Honor Win RT 2 et Win Turbo 2, disponibles en Chine uniquement.

Des contraintes techniques à résoudre

Passer à 15 000 mAh soulève plusieurs questions. En règle générale, une batterie plus grande augmente l’épaisseur et le poids de l’appareil, et complique la dissipation de la chaleur. Honor n’a pas précisé comment il comptait traiter ces points.

Par comparaison, le pliable Honor Magic V6 se contente de 6 660 mAh dans sa version internationale (6 850 à 7 150 mAh en Chine). La plupart des smartphones haut de gamme des grandes marques non chinoises, comme le Samsung Galaxy S26 Ultra, plafonnent quant à eux autour de 5 000 mAh. Les modèles de Honor destinés au marché chinois se placent donc à part sur ce critère.

