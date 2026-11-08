Honor testerait des batteries de 14 000 à 15 000 mAh pour viser sept jours d’autonomie

Selon le leaker Digital Chat Station, un fabricant mène actuellement des essais sur des batteries de smartphone de 14 000 à 15 000 mAh, et plusieurs analystes y voient la marque Honor. L’objectif serait une semaine d’utilisation sans recharge. Honor n’a pour l’instant rien confirmé.

Sylvain Pichot - publié le 08/11/2026 à 15h30
Ajoutez-nous à vos favoris
Honor Win RT 2 pour illustration

D’après Digital Chat Station, des accumulateurs dont la capacité oscille entre 14 000 et 15 000 mAh sont actuellement en test. Le but affiché serait de concevoir un téléphone capable de fonctionner environ sept jours avec une seule charge. Le leaker ne cite pas de marque, mais plusieurs médias spécialisés, dont Gizmochina et TechRadar, attribuent ce projet à Honor. La marque n’a publié aucun communiqué. Ces données doivent donc être considérées avec une extrême prudence.

Selon ces médias, un tel produit pourrait notamment intéresser les voyageurs fréquents, les professionnels travaillant en extérieur et les gros utilisateurs. Cette même source avait annoncé la production d’essai d’une batterie de 12 000 mAh chez Honor, avant la sortie de modèles équipés d’une batterie de 12 070 mAh, les Honor Win RT 2 et Win Turbo 2, disponibles en Chine uniquement.

Honor Win Turbo 2

Des contraintes techniques à résoudre

Passer à 15 000 mAh soulève plusieurs questions. En règle générale, une batterie plus grande augmente l’épaisseur et le poids de l’appareil, et complique la dissipation de la chaleur. Honor n’a pas précisé comment il comptait traiter ces points.

Par comparaison, le pliable Honor Magic V6 se contente de 6 660 mAh dans sa version internationale (6 850 à 7 150 mAh en Chine). La plupart des smartphones haut de gamme des grandes marques non chinoises, comme le Samsung Galaxy S26 Ultra, plafonnent quant à eux autour de 5 000 mAh. Les modèles de Honor destinés au marché chinois se placent donc à part sur ce critère.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Offre Black Friday présentant des smartphones et un pack d'accessoires sur fond dégradé vert et bleu.
Guide d'achat

Black Friday : pour 100 € de plus que le Galaxy S25 FE, ce Xiaomi en offre beaucoup plus

07/11/2026
Oppo Find X10 Pro Max
Test

Test du Oppo Find X10 Pro Max : ultra performant, un triple capteur de 200 mégapixels et deux jours d'autonomie qui se payent

03/11/2026
Smartphone en charge sans fil sur un socle magnétique, posé sur un bureau lumineux avec des accessoires modernes.
Guide d'achat

61h36 d’autonomie : ce smartphone fait nettement mieux que ses deux rivaux

31/10/2026
Le Nothing Phone (3)
Guide d'achat

Vous pensiez qu’un smartphone premium coûtait encore 1 000 € ? Ces trois modèles sont tombés sous les 630 €

22/10/2026