Le Black Friday entre dans sa dernière semaine et le Redmi Note 15 Pro+ 5G profite lui aussi d'une grosse baisse. Il est actuellement affiché à 429 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, contre 553 € indiqués auparavant sur la fiche.

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G tombe à 429 € avec 512 Go pour le Black Friday

La remise est appliquée directement, sans code à saisir. Cdiscount affiche actuellement une baisse de 22 %, ce qui fait passer le smartphone de 553 € à 429 €.

La promotion Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est proposé à 429 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est vendu et expédié par Xiaomi Official Store.

Cette version offre donc deux fois plus de stockage que le Redmi Note 15 Pro 5G proposé avec 256 Go dans l'autre bon plan, mais elle monte aussi en gamme sur plusieurs points, notamment avec une recharge beaucoup plus rapide et un processeur Snapdragon.

Le modèle bénéficie actuellement de la remise Black Week directement sur sa fiche Cdiscount.

À qui nous conseillons le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Le Redmi Note 15 Pro+ 5G convient d'abord si l'autonomie compte beaucoup pour vous. Sa batterie de 6 500 mAh atteint 60 h 47 en usage complet selon les données EPREL. Et cette endurance se confirme en pratique puisque, lors de notre test du Redmi Note 15 Pro+, nous avons pu tenir deux journées complètes avec un usage mêlant messagerie, réseaux sociaux, navigation web, streaming et jeu.

Il fait donc partie des smartphones qui offrent une très bonne autonomie, mais son principal avantage face au Redmi Note 15 Pro vient surtout de la recharge. Le Pro+ monte à 100 W, contre 45 W sur le Pro. Le chargeur secteur n'est toutefois pas fourni.

Nous le conseillons aussi si vous utilisez beaucoup votre smartphone pour regarder des vidéos, jouer ou naviguer sur les réseaux sociaux. Son écran AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition 1,5K, monte jusqu'à 120 Hz et peut atteindre une luminosité maximale annoncée de 3 200 nits. Le Snapdragon 7s Gen 4 associé ici à 12 Go de RAM apporte aussi davantage de répondant pour le multitâche et les jeux.

Si la photo compte dans votre choix, son capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique est également convaincant en journée. Lors de notre test, il a livré des images détaillées avec une bonne dynamique, même si l'ultra grand-angle de 8 Mpx et les photos de nuit sont moins convaincants. La caméra frontale monte quant à elle à 32 Mpx et la vidéo peut être enregistrée en 4K à 30 images par seconde.

✅ Nous le conseillons si Vous voulez une très bonne autonomie

Vous voulez profiter de la recharge 100 W

Vous utilisez beaucoup le grand écran AMOLED

Vous voulez 512 Go de stockage ⚠️ À savoir avant de commander Le chargeur secteur n'est pas fourni

L'ultra grand-angle est moins convaincant que le capteur principal

La fiche Cdiscount indique une version internationale

Le smartphone est vendu et expédié par Xiaomi Official Store

À 429 €, le Redmi Note 15 Pro+ 5G s'adresse donc surtout à vous si vous voulez davantage de stockage, une recharge nettement plus rapide et plus de puissance que sur le Redmi Note 15 Pro, tout en conservant une très bonne autonomie et le capteur principal de 200 Mpx.