Le nom PureView pourrait revenir sur le marché des smartphones. Le 18 novembre, le site finlandais SuomiMobiili a repéré une courte vidéo publiée par un employé de HMD sur le forum de discussion de l'entreprise. La séquence dure une dizaine de secondes. Elle s'ouvre sur la mention « HMD presents », suivie du mot PureView.

On aperçoit ensuite brièvement le dos d'un téléphone. L'auteur du message aurait précisé que l'appareil arriverait « très bientôt ». Cette formule ne vaut toutefois pas confirmation officielle : HMD n'a publié aucun communiqué ni confirmé l'authenticité du clip.

En outre, la vidéo n'est pas passée par les canaux officiels de la marque. Il peut donc s'agir d'une initiative isolée, ou d'un clin d'œil lié à l'anniversaire de HMD, qui fête ses dix ans le 1er décembre. Pour l'instant, on parle donc d'un indice plus que d'une annonce.

Un module photo circulaire signé Schneider-Kreuznach

Le détail le plus visible reste le bloc photo circulaire. Il regroupe quatre ouvertures, dont une rectangulaire. Ce type de découpe signale généralement un téléobjectif périscopique, qui permet un zoom optique plus poussé qu'un téléobjectif classique. Un flash LED allongé, en forme de gélule, complète l'ensemble.

Au centre, le module porte l'inscription « Schneider-Kreuznach Optics ». Elle laisse supposer une collaboration avec ce spécialiste allemand de l'optique, fondé en 1913. HMD n'a toutefois confirmé ni cet accord ni son étendue. On ignore également quels capteurs équiperont l'appareil, et lesquels profiteront de ces lentilles.

Le logo HMD figure sous le module, sans aucune trace de la marque Nokia. Le téléphone sortirait ainsi sous la seule bannière du constructeur. D'après plusieurs médias, la licence Nokia aurait été prolongée de deux à trois ans l'an dernier, sans confirmation officielle. Elle se limiterait aux téléphones basiques, comme le Nokia 105, et pas dans toutes les régions. Enfin, on ne sait pas encore si PureView désignera une technologie ou simplement un nom commercial.

PureView, du Nokia 808 au Nokia X30

Le nom PureView est apparu en 2012 avec le Nokia 808 PureView. Ce modèle associait un capteur de 41 mégapixels à une optique Carl Zeiss. Il recourait aussi au suréchantillonnage des pixels, souvent présenté comme l'ancêtre du pixel binning. Le label a ensuite été apposé sur plusieurs Lumia, dont les 920, 1020 et 1520, puis sur les Microsoft Lumia 950 et 950 XL.

HMD a racheté la marque PureView à Microsoft, et le transfert a été enregistré le 23 août 2018. Le Nokia 9 PureView a suivi en 2019. Il comptait cinq capteurs dorsaux à optiques Zeiss, dont les images étaient fusionnées par traitement logiciel. Les Nokia 9.1 et 9.3 PureView, longtemps annoncés par les rumeurs, ne sont jamais sortis. Le label a toutefois survécu : il figurait sur le Nokia 8.3 5G en 2020, puis sur le Nokia X30 5G en 2022.

Ce dernier a d'ailleurs été le premier PureView sans optique Zeiss, après la fin du partenariat entre HMD et le fabricant allemand. Cette collaboration n'est plus accessible à HMD, ce qui expliquerait le choix de Schneider-Kreuznach. Si ce retour se confirme, il s'agira ainsi du premier PureView vendu sous la seule marque HMD.