L'enjeu n'est d'ailleurs pas seulement de choisir le modèle le moins cher. Ces offres permettent d'acheter directement auprès de Samsung, sur le site français de la marque, tout en profitant des services et avantages associés à la boutique officielle.

Pour élargir la comparaison, vous pouvez également retrouver toutes nos offres smartphones du Black Friday.

Galaxy S25 à 599 € : le choix le plus simple et le moins cher

Si votre priorité est de réduire immédiatement la facture, le Galaxy S25 présente l'offre la plus facile à comprendre. Samsung retire directement 303,05 € au moment de la commande et fait démarrer le smartphone à 599 €.

Il n'y a donc ni remboursement à attendre ni dossier à remplir. Malgré l'arrivée du S26, le S25 reste un smartphone haut de gamme performant, compact et polyvalent en photo. Pour quelqu'un qui ne cherche pas absolument la génération la plus récente, c'est probablement l'offre la plus rationnelle des trois.

Galaxy S26 : jusqu'à 320 € d'avantages et un coût final de 799 €

Le Galaxy S26 demande un budget supérieur, mais il permet de partir sur la génération actuelle. Samsung applique d'abord 220 € de remise immédiate, ce qui porte son prix à 899 € pendant l'opération.

Une offre de remboursement pouvant atteindre 100 € vient ensuite s'ajouter pour les achats éligibles. Une fois ce remboursement obtenu, le coût final peut donc descendre à 799 €.

Par rapport au S25, vous payez davantage pour bénéficier d'un modèle plus récent, d'un écran de 6,3 pouces, de l'Exynos 2600 et d'un stockage qui débute à 256 Go. C'est le choix que nous privilégierions si vous comptez conserver votre téléphone longtemps et voulez partir sur la génération actuelle.

Galaxy S26 Ultra : jusqu'à 370 € d'avantages sur le modèle le plus complet

Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung vise évidemment un tout autre budget. Le constructeur retire 170 € immédiatement pour le faire démarrer à 1 399 €, puis ajoute jusqu'à 200 € remboursés.

Son coût peut ainsi revenir à 1 199 € après remboursement. Cela reste une somme importante, mais l'Ultra ne se contente pas d'être un S26 plus grand : écran de 6,9 pouces, S Pen, Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, capteur principal de 200 Mpx et zoom optique 5x font partie de ses principaux arguments.

Il s'adresse donc surtout à ceux qui veulent le maximum chez Samsung, notamment pour la photo, le grand écran et les performances, et qui auraient de toute façon envisagé un smartphone premium.

Quel Galaxy S choisir pendant le Black Friday ?

Le choix dépend finalement assez peu du montant de la remise et beaucoup de ce que vous recherchez. À 599 €, le Galaxy S25 offre la porte d'entrée la moins chère vers cette gamme haut de gamme. Le S26 demande davantage au départ, mais son coût peut tomber à 799 € après remboursement et il permet de partir sur la génération actuelle. Le S26 Ultra reste quant à lui réservé à ceux qui veulent le modèle le plus complet et acceptent un budget supérieur.

Dans les trois cas, l'achat est effectué directement auprès de Samsung. Les Galaxy neufs éligibles peuvent notamment profiter de 3 mois de Samsung Care+ offerts sur certaines formules mensuelles. L'assurance devient ensuite payante si elle est conservée. Samsung propose également en novembre une réduction de 15 % sur certaines couvertures Care+ de deux ans, tandis que les membres Samsung Rewards qui disposent déjà de points peuvent bénéficier du doublement de leur valeur lorsqu'ils les utilisent.

Si aucun de ces trois modèles ne correspond exactement à votre budget, notre sélection des meilleurs smartphones Samsung permet de comparer les différentes gammes avant de choisir.