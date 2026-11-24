Le Black Friday entre dans sa dernière semaine et il n'est plus nécessaire de dépasser 300 € pour acheter un iPhone encore très actuel. Chez CertiDeal, les iPhone 12 Pro, iPhone 13 mini et iPhone 13 passent sous ce seuil selon les configurations disponibles, tandis que le code BLACK20 permet également d'y faire entrer l'iPhone 14.

Ce code retire 20 € supplémentaires sur tout le site. Et contrairement à un achat d'occasion entre particuliers, les smartphones sont reconditionnés en France, garantis 30 mois et peuvent être retournés pendant 30 jours.

Quatre iPhone passent sous la barre des 300 € pour le Black Friday

Le prix dépend de la capacité, de la couleur et surtout de l'état esthétique choisi. Mais la sélection actuelle permet de viser quatre générations et formats très différents sans dépasser 300 € après application du code BLACK20.

L'iPhone 12 Pro est le moins récent de la sélection, mais c'est aussi le seul modèle Pro. Il démarre actuellement autour de 240 € selon les configurations disponibles, avant application du code. Vous profitez d'un écran OLED de 6,1 pouces, de la 5G et surtout d'un troisième capteur photo avec téléobjectif, absent des trois autres modèles présentés ici.

L'iPhone 13 mini est beaucoup plus facile à choisir si vous en avez assez des grands smartphones. Son écran OLED ne mesure que 5,4 pouces, mais il embarque la même puce A15 Bionic que l'iPhone 13. CertiDeal l'affiche actuellement à partir d'environ 258 € selon les stocks, ce qui le place largement sous les 300 € une fois le code BLACK20 appliqué.

Si vous préférez un format plus classique, l'iPhone 13 est probablement le modèle le plus équilibré des quatre. Vous retrouvez la puce A15 Bionic et un écran OLED de 6,1 pouces, mais avec une autonomie plus confortable que celle du 13 mini. Les premières configurations sont actuellement proposées autour de 260 €, avant les 20 € de remise supplémentaires.

Enfin, l'iPhone 14 est le plus récent de cette sélection. Son prix démarre actuellement à 309,99 € en grade Correct avec 128 Go de stockage. C'est justement là que BLACK20 devient intéressant : après les 20 € de réduction, il passe à 289,99 €. Vous obtenez ainsi le modèle le plus récent des quatre sans dépasser les 300 €.

Lequel choisir parmi ces quatre iPhone à moins de 300 € ?

Le choix est assez simple si vous partez de vos usages. L'iPhone 12 Pro est le plus intéressant si vous voulez un téléobjectif et une finition plus haut de gamme pour le prix le plus bas possible. L'iPhone 13 mini répond à un besoin beaucoup plus rare aujourd'hui avec son petit écran de 5,4 pouces.

L'iPhone 13 est celui que nous privilégierions si vous cherchez surtout un bon équilibre entre prix, autonomie, puissance et format. Il figure d'ailleurs toujours parmi les iPhone à petit prix les plus intéressants lorsque le reconditionné entre dans l'équation.

Mais si votre budget peut approcher les 300 €, l'iPhone 14 prend l'avantage. Il est plus récent et CertiDeal le fait actuellement passer sous cette barre uniquement grâce aux 20 € retirés avec BLACK20. Autrement dit, l'écart avec certains iPhone 13 devient suffisamment faible pour justifier de regarder d'abord le modèle le plus récent.

✅ Quel modèle choisir ? iPhone 12 Pro si vous voulez le téléobjectif au meilleur prix

iPhone 13 mini si vous cherchez un smartphone compact

iPhone 13 pour le meilleur équilibre

iPhone 14 si vous voulez le modèle le plus récent sous 300 € ⚠️ À vérifier avant de commander Le prix varie selon l'état esthétique

Certaines couleurs ou capacités coûtent plus cher

Les stocks peuvent changer rapidement

Pensez à saisir BLACK20 avant le paiement

Reconditionnés en France et garantis 30 mois

Le prix n'est pas le seul intérêt de ces offres. CertiDeal indique que ses smartphones sont reconditionnés en France et contrôlés avant leur remise en vente. Tous les produits bénéficient désormais d'une garantie commerciale de 30 mois, contre 24 mois pour les commandes les plus anciennes, ainsi que de 30 jours pour changer d'avis.

Le grade choisi concerne principalement l'aspect esthétique du téléphone. Il faut donc accepter davantage de traces d'utilisation avec un modèle en état Correct si vous cherchez le prix le plus bas. En revanche, l'appareil doit rester fonctionnel quel que soit le grade sélectionné.

Pour ce Black Friday, le code BLACK20 rend surtout intéressante la zone autour des 300 €. Il permet de faire encore baisser les iPhone 12 Pro, 13 mini et 13 déjà sous ce seuil, mais surtout de faire passer l'iPhone 14 de 309,99 € à 289,99 € sur la configuration actuellement la moins chère.