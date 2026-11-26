Ces offres sont proposées directement sur le site de Samsung et peuvent se cumuler avec certains avantages en cours. Elles viennent compléter les nombreuses promotions que nous suivons sur notre page consacrée aux meilleurs bons plans smartphones du Black Friday.

Galaxy A17 5G à 229 € : pour dépenser le moins possible

Samsung retire 70 € au Galaxy A17 5G et le fait démarrer à 229 €. C'est le modèle à privilégier si votre priorité est de rester proche des 200 € tout en achetant un smartphone 5G directement auprès du constructeur.

Le Galaxy A17 possède déjà un équipement très correct pour les usages du quotidien : écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz, batterie de 5 000 mAh et appareil photo principal de 50 Mpx avec stabilisation optique.

Son autre intérêt tient à sa durée de vie logicielle. Samsung prévoit jusqu'à six générations de mises à jour du système et six années de mises à jour de sécurité. Pour un smartphone de cette gamme de prix, c'est un argument important si vous comptez le conserver plusieurs années.

Galaxy A27 5G à 299 € : le meilleur équilibre des trois ?

Avec 80 € de remise immédiate, le Galaxy A27 5G passe à 299 €. L'écart avec le A17 n'est donc que de 70 €, mais il permet de monter d'un cran sur plusieurs éléments.

Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces grimpe notamment à 120 Hz, contre 90 Hz sur le A17. Samsung l'équipe également du Snapdragon 6 Gen 3 et lui accorde lui aussi jusqu'à six générations de mises à jour Android et One UI ainsi que six années de correctifs de sécurité.

C'est donc probablement le modèle qui présente le compromis le plus naturel si votre budget se situe autour des 300 €. Nous avions détaillé ses principaux arguments lors de la présentation du Galaxy A27 5G.

Galaxy A57 5G à 469 € : pour se rapprocher du haut de gamme

Le Galaxy A57 reçoit la plus grosse remise de la sélection avec 110 € retirés immédiatement. Son prix démarre ainsi à 469 € pendant l'opération.

Le Galaxy A57 vise un utilisateur plus exigeant. Son écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces fonctionne à 120 Hz, son appareil photo principal de 50 Mpx bénéficie d'une stabilisation optique et son châssis est certifié IP68.

Samsung lui réserve également davantage de puissance avec l'Exynos 1680 et 8 Go de mémoire vive sur la version 128 Go. Il conserve lui aussi un suivi logiciel long, avec jusqu'à six générations de mises à jour du système et six années de mises à jour de sécurité.

À 469 €, il s'adresse donc davantage à ceux qui veulent conserver un Galaxy A plusieurs années tout en se rapprochant de l'expérience des modèles premium.

Lequel choisir : A17, A27 ou A57 ?

Les écarts de prix permettent ici de faire un choix assez simple. Le Galaxy A17 à 229 € convient si le budget prime avant tout. Pour 70 € de plus, le Galaxy A27 à 299 € gagne notamment un écran 120 Hz et constitue à nos yeux le compromis le plus intéressant de cette sélection. Enfin, le Galaxy A57 à 469 € s'adresse à ceux qui veulent davantage de performances, une meilleure finition et une protection IP68.

L'achat direct chez Samsung ajoute également les avantages de la boutique officielle. Les smartphones Galaxy neufs éligibles peuvent notamment bénéficier de 3 mois de Samsung Care+ offerts sur certaines formules mensuelles, avec passage à une formule payante à partir du quatrième mois si vous conservez l'assurance. Une réduction de 15 % est aussi proposée sur certaines formules Care+ de deux ans pendant le Black Friday.

Si vous préférez comparer ces modèles à l'ensemble du catalogue de la marque, retrouvez également notre guide des smartphones Samsung à choisir selon votre budget.