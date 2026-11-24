Repéré par le site XpertPick, le Galaxy S27 Pro figure désormais dans la base de certification indienne BIS sous la référence SM-S957B/DS, qui désigne la version double SIM. Une seconde référence, SM-K787B/DS, apparaît dans la même base, mais sa nature reste inconnue. Le BIS avait déjà certifié la batterie du Pro en septembre. Cette fois, c'est le smartphone lui-même qui reçoit le feu vert des autorités. Il devient ainsi le troisième modèle de la gamme à obtenir ce sésame, après les Galaxy S27 et Galaxy S27+. En outre, le terminal figure depuis l'été dans la base IMEI de la GSMA.

Ce type d'inscription ne détaille pas les caractéristiques techniques. Il indique néanmoins que le constructeur prépare une arrivée sur le marché indien, aux côtés du reste de la gamme. Selon l'informateur coréen Lanzuk, Samsung présenterait les quatre modèles ensemble début janvier 2027, soit plus tôt que les Galaxy S25 et S26. Une présentation en février reste toutefois possible. Le Galaxy S26 avait pour sa part été dévoilé le 25 février 2026. Rappelons que Samsung n'a encore rien confirmé.

Une fiche technique encore sujette à caution

D'après XpertPick et Beebom, le Galaxy S27 Pro recevrait un écran OLED de 6,47 pouces en définition 2K, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s'agirait d'une dalle M16, la nouvelle génération de matériaux OLED de Samsung Display, partagée avec l'Ultra. La batterie atteindrait 5 240 mAh, avec une charge filaire de 60 watts et une charge sans fil de 15 watts. Ce chiffre correspond à la capacité typique relevée par l'organisme TÜV. Samsung pourrait toutefois afficher 5 200 mAh sur sa fiche commerciale, comme le laissent penser d'autres certifications. En outre, le Pro hériterait de la technologie Privacy Display, apparue sur le Galaxy S26 Ultra.

Côté photo, le modèle reprendrait le capteur principal de 200 mégapixels et l'ultra grand-angle de 50 mégapixels de l'Ultra, ainsi qu'une caméra frontale de 16 mégapixels, d'après SammyGuru. Le téléobjectif reste en revanche plus modeste. La fuite la plus récente évoque un module de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, alors que SammyGuru annonçait auparavant 12 mégapixels. L'Ultra recevrait de son côté un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Exynos 2700 ou Snapdragon : les sources divergent

Une fiche Geekbench publiée le 20 novembre pour le modèle SM-S957B, destiné à l'Europe et à l'Inde, mentionne une puce Exynos 2700 à 10 cœurs. Elle est cadencée jusqu'à 4,24 GHz et associée à un GPU Xclipse 970. Le score atteint 3 061 points en monocœur et 10 967 en multicœur. L'appareil dispose de 12 Go de RAM et fonctionne sous Android 17. Cette information contredit toutefois la base NBD, qui associait un Snapdragon 8 Elite Gen 6 à la version européenne du Pro. En outre, ces résultats proviennent d'un prototype et peuvent évoluer avant la commercialisation.

Une place intermédiaire dans la gamme

Avec sa diagonale de 6,5 pouces selon la base NBD, le Pro se placerait entre le Galaxy S27 de 6,3 pouces et le S27+ de 6,7 pouces. Il emprunterait pourtant plusieurs éléments à l'Ultra : la dalle M16, la recharge filaire de 60 W, le capteur principal de 200 Mpx et l'ultra grand-angle de 50 mégapixels. Samsung vise ainsi les utilisateurs qui veulent un format contenu sans renoncer au haut de gamme. En attendant, le Galaxy S26 Ultra reste la référence de la marque, avec son capteur de 200 mégapixels. Il est vendu 1 569 euros en version 256 Go sur la boutique de Samsung, contre 1 469 euros à son lancement. Selon le quotidien coréen ETNews, Samsung consacrerait plus de 70 % de la production de la gamme Galaxy S27 aux modèles Pro et Ultra.

