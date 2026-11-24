Le Black Friday entre dans sa dernière semaine et Boulanger sort une offre particulièrement agressive sur le Xiaomi 18 Pro. La version avec 512 Go de stockage profite de 200 € de remise immédiate et peut revenir à 849,99 € si vous profitez au maximum de la reprise et du bonus rachat.

Comment le Xiaomi 18 Pro peut tomber de 1 599,99 € à 849,99 €

L'offre commence par une remise immédiate de 200 € sur le Xiaomi 18 Pro avec 512 Go de stockage. Son prix passe ainsi de 1 599,99 € à 1 399,99 €. C'est quasiment le tarif demandé pour la version avec 256 Go, actuellement affichée à 1 399 €.

Mais vous pouvez faire davantage baisser la facture en faisant reprendre votre ancien smartphone. Sa valeur de reprise peut atteindre 450 € et Boulanger ajoute actuellement 100 € de bonus rachat. Si votre ancien appareil bénéficie de la reprise maximale, le Xiaomi 18 Pro peut donc vous revenir à 849,99 €.

Ce tarif est bien un prix « à partir de ». Le montant réel dépend de la valeur attribuée à votre ancien téléphone lors de son estimation. Le lancement français du Xiaomi 18 Pro s'accompagne justement d'une offre qui permet d'obtenir la version avec 512 Go au prix habituel du modèle avec 256 Go, à laquelle vient s'ajouter ce bonus de reprise.

À qui nous conseillons le Xiaomi 18 Pro

Le Xiaomi 18 Pro convient d'abord si vous cherchez un smartphone haut de gamme sans passer à un très grand format. Son écran AMOLED mesure 6,4 pouces et son boîtier ne dépasse pas 151,8 mm de hauteur pour 72 mm de largeur. Avec 198 g sur cette version noire, il est donc plus facile à manipuler que de nombreux modèles premium qui approchent aujourd'hui les 7 pouces.

Ce format compact ne l'empêche pas d'embarquer une batterie de 6 000 mAh. Xiaomi l'associe à une recharge filaire de 90 W et à une recharge sans fil de 50 W. Vous pouvez donc récupérer rapidement de l'autonomie lorsque la batterie baisse, même si l'adaptateur secteur nécessaire pour profiter pleinement de la recharge rapide n'est pas fourni dans la boîte.

Nous le conseillons aussi si la photo compte beaucoup dans votre choix. Xiaomi associe ici un capteur principal Leica de 200 Mpx avec stabilisation optique à un téléobjectif de 200 Mpx, lui aussi stabilisé, avec une focale équivalente à 75 mm. Ce second capteur est particulièrement intéressant pour les portraits et les sujets éloignés. Un ultra grand-angle de 50 Mpx complète l'ensemble, tandis que la vidéo peut monter jusqu'en 8K à 30 images par seconde.

Enfin, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravé en 2 nm est accompagné de 12 Go de RAM. Cette configuration vise clairement les usages exigeants, que vous jouiez, utilisiez plusieurs applications en parallèle ou exploitiez les fonctions d'intelligence artificielle du téléphone. Les 512 Go de stockage prennent aussi tout leur sens si vous filmez beaucoup en haute définition ou conservez une importante bibliothèque de photos et de vidéos.

✅ Nous le conseillons si Vous cherchez un smartphone haut de gamme plutôt compact

La photo et le zoom comptent beaucoup pour vous

Vous avez besoin de beaucoup de puissance

Vous voulez 512 Go de stockage ⚠️ À savoir avant de commander Le prix de 849,99 € nécessite une reprise valorisée à 450 €

Le bonus rachat de 100 € est lié à la reprise d'un ancien appareil

Le chargeur secteur n'est pas fourni

Sans reprise, le prix est de 1 399,99 €

À 1 399,99 € sans reprise et à partir de 849,99 € avec la reprise maximale et le bonus rachat, le Xiaomi 18 Pro devient surtout intéressant si vous avez un smartphone récent à faire reprendre. Vous cumulez alors la remise de 200 € sur la version avec 512 Go, jusqu'à 450 € pour votre ancien téléphone et les 100 € supplémentaires offerts par Boulanger.