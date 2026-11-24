Le marché des smartphones pliables a beaucoup évolué en 2026. Les modèles moins hauts mais plus larges, qui s’ouvrent sur un écran proche d’une petite tablette, se sont multipliés. Huawei a lancé le mouvement en avril avec le Pura X Max, vendu uniquement en Chine. Samsung a ensuite popularisé le format cet été avec le Galaxy Z Fold8, qui s’est vite imposé comme un succès commercial. Xiaomi a suivi en septembre avec le 18 Fold, toujours réservé au marché chinois. Enfin, Apple a présenté l’iPhone Duo, commercialisé depuis le 23 octobre. Il a suscité beaucoup d’intérêt, même si un défaut touchant l’écran interne de certains exemplaires a terni ses débuts.

Honor emboîterait donc le pas à ses concurrents. Le 18 novembre, Rodent950 a affirmé sur X que le Magic V7 aurait un écran plus large que haut. Selon lui, la marque ne proposerait en outre qu’un seul modèle et abandonnerait l’an prochain le format qu’elle utilisait jusqu’ici.

Magic V7 have new wide form factor and it seems that there is no so called normal big folding model next year. #HonorMagicV7 — Teme (特米)????|???????????????? (@RODENT950) November 18, 2026

Honor ferait ainsi un choix différent de Samsung. Le constructeur coréen a gardé son pliable historique, renommé Galaxy Z Fold8 Ultra, à côté du Fold8 plus large. Oppo et Motorola travailleraient eux aussi sur des modèles semblables avec pour ce dernier, le Razr Flex dont certains détails commencent à fuiter. Le format large pourrait ainsi devenir courant dans les mois qui viennent.

Un bémol s’impose toutefois. En octobre, le leaker Digital Chat Station décrivait un Magic V7 au format classique, avec un écran interne de 8,15 pouces. Les fuites se contredisent donc pour l’instant.

Honor Magic V6 pour illustration

Ce que disent les fuites sur la fiche technique

Ces caractéristiques viennent d’une fuite publiée en juillet sur Weibo par Digital Chat Station. Elle portait alors sur un pliable large de Honor qui n’avait pas encore de nom. L’appareil aurait un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. À titre de comparaison, le Magic V6 présenté en mars a un écran externe de 6,52 pouces. Fermé, le Magic V7 offrirait donc nettement moins de surface d’affichage, et c’est la principale contrepartie de ce format.

Le smartphone utiliserait le Snapdragon 8 Elite Gen 6, la puce haut de gamme que Qualcomm a présentée le 22 septembre. La même fuite évoque en outre un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique et une batterie de plus de 7 000 mAh. Rien de tout cela n’est confirmé par Honor.