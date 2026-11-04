Black November : Fnac et Darty font chuter les prix de ces smartphones jusqu’à 250 € pour un temps imparti

Le Black November est bien lancé chez Fnac et Darty, et plusieurs smartphones Xiaomi affichent déjà de belles baisses. Trois offres ressortent selon le budget : le Redmi 15C passe sous les 160 €, le Xiaomi 17T descend à 599 € dans un pack avec accessoires, tandis que le 17T Pro profite d'une remise de 250 €. Bonne nouvelle : les mêmes offres sont disponibles dans les deux enseignes.

Les prix peuvent encore bouger au fil du mois, alors pour suivre les nouvelles promotions, retrouvez notre sélection régulièrement actualisée sur notre page dédiée au Black Friday.

Xiaomi 17T Pro : 250 € de moins chez Fnac et Darty

Pour monter directement sur le modèle le plus haut de gamme de cette sélection, le Xiaomi 17T Pro est celui à regarder en premier. Sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est affichée à 752 € au lieu de 1 002 € chez Fnac comme chez Darty. L'économie atteint donc de 250 €.

Le 17T Pro s'adresse surtout à ceux qui comptent pousser leur smartphone un peu plus loin. Il combine un écran OLED de 6,83 pouces à 144 Hz, 12 Go de RAM et un processeur MediaTek Dimensity 9500. Sa batterie de 7 000 mAh accompagne l'ensemble, avec une recharge filaire de 100 W et une recharge sans fil de 50 W.

Côté photo, Xiaomi s'appuie sur un système développé avec Leica et un téléobjectif x5.

Lors de notre test du Xiaomi 17T Pro, nous avions notamment apprécié son écran, son autonomie et sa capacité à conserver de bonnes performances sur les usages exigeants.

Le Xiaomi 17T tombe à 599 € avec ses accessoires

Avec le Xiaomi 17T, l'offre ne repose pas uniquement sur le smartphone. Chez Fnac comme chez Darty, le pack est proposé à 599 € au lieu de 803 € et réunit le Xiaomi 17T 256 Go, des écouteurs sans fil Redmi Buds 8 Lite et un Xiaomi Tag. L'écart affiché atteint ainsi 204 €.

Ce pack devient particulièrement intéressant si vous comptiez également acheter des écouteurs ou un tracker Bluetooth. Les deux accessoires sont déjà compris avec le smartphone, sans avoir à les ajouter séparément après l'achat.

Le Xiaomi 17T propose par ailleurs une fiche technique haut de gamme solide avec 12 Go de RAM, un écran OLED de 6,59 pouces à 120 Hz et une batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide 67 W. Il embarque également le Dimensity 8500-Ultra et un système photo développé avec Leica.

Redmi 15C : un smartphone à 152 € dans les deux enseignes

Le budget change complètement avec le Xiaomi Redmi 15C 128 Go. Fnac et Darty l'affichent à 152 € au lieu de 182 €, soit une baisse de 30 €.

Il ne joue évidemment pas dans la même catégorie que les deux haut de gamme précédents. Pour les usages courants et un budget inférieur à 200 €, il propose notamment une batterie de 6 000 mAh et un grand écran de 6,9 pouces pouvant monter jusqu'à 120 Hz. La version proposée dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Nous l'avons d'ailleurs retenu dans notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200 €, notamment pour son autonomie. Si votre objectif est de remplacer un téléphone sans dépasser les 200 €, c'est le modèle le plus accessible de cette sélection.

Quel Xiaomi choisir pendant ce Black November ?

Les trois offres couvrent finalement trois budgets bien différents.

Le Redmi 15C à 152 € est à privilégier pour rester sous la barre des 200 €. Le Xiaomi 17T à 599 € permet de monter nettement en gamme tout en récupérant directement les Redmi Buds 8 Lite et le Xiaomi Tag. Enfin, le 17T Pro à 752 € vise ceux qui recherchent davantage de performances, 512 Go de stockage et une grosse batterie de 7 000 mAh.

Sur ces trois offres, Fnac et Darty jouent à armes égales : mêmes smartphones, mêmes prix et, pour le 17T, le même pack. Le choix de l'enseigne peut donc se faire simplement selon vos préférences.

Et comme les promotions sont susceptibles d'évoluer pendant le Black November, notre page Black Friday permet de retrouver les nouveaux bons plans smartphones repérés tout au long de la période.