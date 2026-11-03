iPhone Duo : Apple donne ses consignes aux boutiques après les écrans fissurés

Apple a transmis une note interne à ses Apple Store et à ses centres agréés pour traiter les iPhone Duo dont l’écran interne se fissure. Un second défaut présumé, baptisé « Gapgate », fait parler de lui entre-temps.

Sylvain Pichot - publié le 03/11/2026 à 15h30
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iPhone Duo

Selon des informations du site MacRumors, Apple a diffusé la semaine dernière un document à destination de son réseau de réparation. Il concerne directement les iPhone Duo dont l’écran interne présente des fissures prématurées, un phénomène surnommé « Crackgate ». Le mémo demande aux techniciens de faire une simple inspection visuelle, puis de procéder à une réparation ou à un remplacement selon les procédures habituelles.

Cette démarche fait suite à la déclaration publique d’Apple du lundi 26 octobre. La marque y affirme que les retours des premiers utilisateurs sont « extrêmement positifs » et que seul « un petit nombre » d’appareils présente un problème d’écran interne. Elle invite les clients concernés à contacter AppleCare pour obtenir un remplacement.

Selon le constructeur, la grande majorité des exemplaires en circulation n’est pas touchée, et les appareils défectueux présentent les symptômes très rapidement après leur mise en service. En revanche, Apple n’annonce aucun rappel ni aucun programme spécifique de réparation. En somme, retenez que chaque dossier est traité au cas par cas, via le site de la marque ou le support habituel.

Une charnière soupçonnée

Les premiers témoignages sont apparus peu après les premières livraisons, le 23 octobre. Plusieurs acheteurs ont décrit un écran interne fendu, avec des lignes au centre et sur la partie droite de la dalle. Après son démontage, iFixit a évoqué un défaut probable de la charnière sur les modèles touchés. Apple ne commente pas cette hypothèse.

Apple iPhone Duo

Une explication mécanique a été mise en avant. L’écran flexible appuie contre une pièce de la charnière. La barre de support centrale ne s’abaisserait pas toujours suffisamment lors du pliage, ce qui créerait un point de contrainte entre cette surface métallique et la dalle courbée. Si les mêmes pannes se répètent encore dans trois mois, le problème pourrait se révéler plus répandu qu’annoncé et contraindre Apple à organiser un rappel.

L’ampleur réelle du défaut reste difficile à mesurer à partir des seuls réseaux sociaux. Il semblerait que les signalements n’aient pas connu d’accélération depuis la première vague, observée le week-end suivant la commercialisation. Cela fait donc penser à un lot isolé de smartphones touchés, à confirmer dans le temps.

Le « Gapgate », un second défaut présumé

Dans la foulée, de nouveaux témoignages font état d’un interstice anormal sur les tranches ou près de la charnière. Il semblerait, cette fois qu’il s’agisse d’un défaut d’assemblage. Dans les cas les plus prononcés, cet espace laisse même entrevoir les composants internes. Un tel écartement compromet l’étanchéité de l’appareil puisqu’on rappelle que l’iPhone Duo est certifié IP68. Apple ne s’est pas exprimé sur ce point.

Apple iPhone Duo Gapgate

Chez Samsung, le dos de la charnière est protégé avec des pièces supplémentaires sur ses modèles pliants. Du sable ou de petits débris pourraient s’y glisser. La fréquence de ces défauts reste inconnue.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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