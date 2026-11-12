iPhone 18 et iPhone Air 2 : les premières maquettes dévoilent leur design

À retenir L’iPhone Air 2 disposera d’un second capteur photo et d’un châssis plus fin.

et d’un châssis plus fin. L’iPhone 18 conservera un design similaire à l’iPhone 17, avec des modifications internes .

. Les maquettes ne garantissent pas que le design final sera identique à ces prototypes.

Les images ont d’abord été partagées sur Weibo par le leaker chinois Smart Pikachu, puis sur X par Lusi Roy. Elles montrent des pièces en aluminium usinées par commande numérique. Ce type de modèle factice est habituellement fourni aux fabricants d’accessoires, qui peuvent ainsi concevoir leurs coques avant la sortie des téléphones.

Ces maquettes permettent surtout d’avoir des informations sur les dimensions et sur l’emplacement des éléments. Elles ne garantissent en aucun cas que le design définitif sera identique. En outre, Apple n’a, à l’heure de l’écriture de ces lignes, officialisé aucun des deux appareils.

iPhone Air 2 : un second capteur et un châssis encore plus fin

Le changement le plus visible concerne l’iPhone Air 2 par rapport à la précédente version. Le plateau photo comporte désormais deux ouvertures pour les objectifs, ainsi que des découpes pour le flash et le micro. Rappelons que l’iPhone Air actuel n’a qu’un seul capteur, l’un de ses défauts les plus critiqués.

Selon les rumeurs, ce second module serait un ultra grand-angle de 48 mégapixels, associé à un capteur principal de même définition. L’épaisseur pourrait en outre passer d’environ 5,6 à 5,2 mm. La batterie gagnerait aussi en capacité, autour de 3 500 mAh contre 3 149 mAh aujourd’hui, soit environ 11 % de plus.

Côté écran, les fuites évoquent une dalle OLED de 6,5 à 6,55 pouces à 120 Hz. Les sources ne s’accordent pas sur la Dynamic Island. Certains disent qu’elle est légèrement réduite, comme sur les iPhone 18 Pro, alors que les maquettes publiées sur X la montrent identique à celle de l’Air actuel. Il en va de même pour la puce : Mark Gurman (Bloomberg) annonce une A20 Pro, mais une autre rumeur évoque l’A20 standard de l’iPhone 18. En outre, le cadre en titane pour cette nouvelle mouture n’est pas acquis non plus. Il faudra patienter encore un moment pour avoir des sources plus concrètes sachant qu’Apple ne les confirmera que lors de la présentation officielle du téléphone.

iPhone 18 : la continuité côté design

La maquette de l’iPhone 18 reprend presque à l’identique le dos de l’iPhone 17, avec deux capteurs alignés verticalement dans un module en forme de pilule. Elle contredit ainsi une rumeur antérieure qui prêtait au modèle de base un plateau photo sur toute la largeur, comme sur les iPhone 18 Pro. Selon les images de Lusi Roy, le seul changement visible serait une Dynamic Island plus petite.

Les nouveautés seraient donc surtout internes. Les fuites évoquent une puce A20 gravée en 2 nm, un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz et deux capteurs de 48 mégapixels, comme sur l’iPhone 17. Des images publiées début novembre sur Baidu Tieba suggèrent en outre une batterie de 4 430 mAh, contre 3 692 mAh pour l’iPhone 17. Ce chiffre pourrait toutefois ne concerner que la version eSIM, sans tiroir pour carte SIM. Le modem maison C2, déjà présent dans les iPhone 18 Pro, est également cité, mais sans certitude pour le modèle de base. La charge filaire jusqu’à 40 W et MagSafe, eux, sont déjà proposés sur l’iPhone 17.

Face à l’iPhone Air 2, l’iPhone 18 garderait donc un châssis plus classique, et ainsi plus de place pour une grosse batterie.