POCO X8 Pro à 348,99 € : Amazon fait passer ce puissant smartphone sous les 350 €

348,99 €... c'est le prix auquel Amazon propose actuellement le POCO X8 Pro dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sous la barre des 350 €, ce smartphone propose pourtant un ensemble de caractéristiques particulièrement solide avec sa puce Dimensity 8500-Ultra, un écran AMOLED 120 Hz et un batterie de 6 500 mAh.

La Rédac LesMobiles - publié le 13/11/2026 à 12h15
Ajoutez-nous à vos favoris
Smartphone Poco sur fond dégradé vert et bleu avec le texte Black Friday en noir.

Cette offre Amazon ajoute deux arguments intéressants en plus de ce prix bas.

Premièrement le smartphone est vendu et expédié par l'enseigne, et deuxièmement, il bénéficie de trois ans de garantie au total, avec une année supplémentaire à activer auprès du service client Xiaomi. 

 

À l'approche du Black Friday, ce tarif lui permet aussi de rejoindre les modèles à surveiller parmi les meilleures offres smartphones du Black Friday.

À moins de 350 €, le POCO X8 Pro offre une configuration particulièrement musclée

Le principal argument du POCO X8 Pro est son MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Il est ici associé à 8 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.1. Une configuration qui laisse une marge confortable pour le multitâche, les applications gourmandes et surtout les jeux mobiles.

L'écran suit la même logique avec une dalle AMOLED 1,5K de 6,59 pouces capable de monter jusqu'à 120 Hz. La batterie silicium-carbone atteint pour sa part 6 500 mAh et prend en charge la charge rapide 100 W. Le chargeur n'est toutefois pas fourni avec cette version vendue sur Amazon.

Le POCO X8 Pro ne néglige pas complètement le reste de sa fiche technique. Son appareil photo principal repose sur un capteur Sony IMX882 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, tandis que la certification IP68 apporte une protection contre l'eau et la poussière.

Les caractéristiques du POCO X8 Pro

À 348,99 €, cette combinaison puissance, écran, autonomie et stockage le place en plein cœur d'une tranche de prix particulièrement disputée. Pour situer plus largement son positionnement, notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 € permet de retrouver les modèles qui se distinguent actuellement dans ce budget.

Amazon ajoute trois ans de garantie

Ce tarif ne constitue pas le seul intérêt de cette offre. Amazon indique aussi que cette version du POCO X8 Pro bénéficie d'une année de garantie supplémentaire, à activer auprès du service client Xiaomi. Elle porte ainsi la couverture totale à trois ans.

C'est un avantage à prendre en compte si vous comptez garder votre smartphone plusieurs années. D'autant plus que l'offre concerne ici une version dotée de 256 Go de stockage, suffisamment confortable pour accumuler applications, jeux, photos et vidéos sans devoir surveiller constamment l'espace disponible.

À 348,99 €, le POCO X8 Pro réunit donc les principaux arguments que l'on peut attendre d'un bon plan sous les 350 € : beaucoup de puissance, un écran AMOLED 120 Hz, une grosse batterie, 256 Go de stockage et une garantie prolongée. Le tout avec un smartphone vendu et expédié directement par Amazon.

 
La Rédac LesMobiles

La Rédac LesMobiles

L'équipe de rédacteurs LesMobiles.com vous propose de nombreux articles sur l'actualité des smartphones.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Oppo Find X10 Pro Max
Test

Test du Oppo Find X10 Pro Max : ultra performant, un triple capteur de 200 mégapixels et deux jours d'autonomie qui se payent

03/11/2026
Smartphone en charge sans fil sur un socle magnétique, posé sur un bureau lumineux avec des accessoires modernes.
Guide d'achat

61h36 d’autonomie : ce smartphone fait nettement mieux que ses deux rivaux

31/10/2026
Le Nothing Phone (3)
Guide d'achat

Vous pensiez qu’un smartphone premium coûtait encore 1 000 € ? Ces trois modèles sont tombés sous les 630 €

22/10/2026
Une main hésite entre trois iPhone reconditionnés posés sur une surface claire pour un choix d'achat.
Guide d'achat

120 Hz, grand écran ou longévité : quel iPhone reconditionné choisir entre le 14 Pro, le 15 Plus et le 16 ?

20/10/2026