POCO X8 Pro à 348,99 € : Amazon fait passer ce puissant smartphone sous les 350 €

Cette offre Amazon ajoute deux arguments intéressants en plus de ce prix bas.

Premièrement le smartphone est vendu et expédié par l'enseigne, et deuxièmement, il bénéficie de trois ans de garantie au total, avec une année supplémentaire à activer auprès du service client Xiaomi.

À l'approche du Black Friday, ce tarif lui permet aussi de rejoindre les modèles à surveiller parmi les meilleures offres smartphones du Black Friday.

À moins de 350 €, le POCO X8 Pro offre une configuration particulièrement musclée

Le principal argument du POCO X8 Pro est son MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Il est ici associé à 8 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.1. Une configuration qui laisse une marge confortable pour le multitâche, les applications gourmandes et surtout les jeux mobiles.

L'écran suit la même logique avec une dalle AMOLED 1,5K de 6,59 pouces capable de monter jusqu'à 120 Hz. La batterie silicium-carbone atteint pour sa part 6 500 mAh et prend en charge la charge rapide 100 W. Le chargeur n'est toutefois pas fourni avec cette version vendue sur Amazon.

Le POCO X8 Pro ne néglige pas complètement le reste de sa fiche technique. Son appareil photo principal repose sur un capteur Sony IMX882 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, tandis que la certification IP68 apporte une protection contre l'eau et la poussière.

À 348,99 €, cette combinaison puissance, écran, autonomie et stockage le place en plein cœur d'une tranche de prix particulièrement disputée. Pour situer plus largement son positionnement, notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 € permet de retrouver les modèles qui se distinguent actuellement dans ce budget.

Amazon ajoute trois ans de garantie

Ce tarif ne constitue pas le seul intérêt de cette offre. Amazon indique aussi que cette version du POCO X8 Pro bénéficie d'une année de garantie supplémentaire, à activer auprès du service client Xiaomi. Elle porte ainsi la couverture totale à trois ans.

C'est un avantage à prendre en compte si vous comptez garder votre smartphone plusieurs années. D'autant plus que l'offre concerne ici une version dotée de 256 Go de stockage, suffisamment confortable pour accumuler applications, jeux, photos et vidéos sans devoir surveiller constamment l'espace disponible.

À 348,99 €, le POCO X8 Pro réunit donc les principaux arguments que l'on peut attendre d'un bon plan sous les 350 € : beaucoup de puissance, un écran AMOLED 120 Hz, une grosse batterie, 256 Go de stockage et une garantie prolongée. Le tout avec un smartphone vendu et expédié directement par Amazon.