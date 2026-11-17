Quand une marque sort une nouvelle génération, les modèles des années précédentes voient presque toujours leurs prix reculer. C'est exactement ce qui arrive au Google Pixel 9 depuis la sortie du Pixel 11.

Un prix tiré vers le bas par la nouvelle génération

Il y a quelques jours encore, ce Pixel 9 se négociait autour de 546 € en neuf. Il recule donc de 96 € en quelques jours seulement. Le repère le plus parlant reste toutefois son prix de lancement. À sa sortie en août 2024, le Pixel 9 était vendu 899 € en version 128 Go. Vous réglez aujourd'hui près de la moitié de ce tarif pour le même téléphone.

Presque tout ce qu'offre le Pixel 10

Face aux Pixel 10 et 11, le Pixel 9 propose toujours une excellente fiche avec la puce Google Tensor G4, 12 Go de mémoire vive, un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz et un capteur photo principal de 50 mégapixels épaulé par le traitement maison de Google.

Surtout, la marque promet 7 ans de mises à jour depuis sa sortie, ce qui mène le suivi logiciel jusqu'en 2031 environ. De ce côté, vous êtes tranquille pour longtemps.

À 450 €, ce Pixel 9 neuf est l'une des meilleures affaires du moment si vous cherchez un smartphone compact et suivi longtemps.