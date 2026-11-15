Redmi Note 18 : une certification 3C révèle une recharge de 67 watts

Le téléphone, identifié par le numéro de modèle M841EE, est apparu dans la base de données de la certification 3C, obligatoire pour commercialiser un appareil électronique en Chine. D’après la fiche, il prend en charge la recharge filaire à 67 watts. Ce certificat a été délivré le 12 novembre.

L’informateur Digital Chat Station a relayé l’information sur Weibo. Selon lui, ce modèle ferait probablement partie de la série Redmi Note 18 qui vient succéder à la série Redmi Note 17. Il ajoute que trois références de cette famille sont déjà enregistrées. Toutefois, le document ne précise pas à laquelle correspond le numéro M841EE. Il est donc impossible, pour l’instant, d’associer ces 67 watts à une version précise.

Xiaomi n’a pas confirmé l’existence de cette série. En outre, le même informateur affirme que plusieurs autres produits de la marque sont attendus d’ici la fin de l’année, sans les nommer.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G

Une batterie de 10 000 mAh évoquée pour le Pro Max

Toujours selon Digital Chat Station, le modèle haut de gamme de la série s’appellerait Redmi Note 18 Pro Max. Il recevrait une batterie d’environ 10 000 mAh et mettrait l’accent sur l’autonomie et la résistance aux chutes. Cette capacité serait équivalente à celle du Redmi Note 17 Pro Max. En revanche, aucune vitesse de charge n’a été avancée pour cette déclinaison.

La comparaison avec la génération actuelle peut avoir son importance. Lancé en Chine en juillet, le Redmi Note 17 Pro associe déjà une charge de 67 watts à une batterie de 9 000 mAh. Il dispose d’un écran plat de 6,83 pouces en définition 1,5K, d’une luminosité de pointe de 3 500 cd/m² et d’un capteur principal de 50 mégapixels. Sa capacité de batterie varie toutefois selon les marchés. Ainsi, certaines versions internationales, présentées fin août, se contentent de 8 340 mAh, alors que le modèle indien conserve 9 000 mAh.

Le Redmi Note 17 de base se limite à 45 watts. Si le M841EE correspondait au modèle d’entrée de la série, la hausse serait donc significative. Il reste à la confirmer.

Un calendrier encore flou

Aucune date de lancement ni aucun nom définitif n’a été communiqué. La série Redmi Note 17 ayant été présentée en septembre chez nous, il faudra sans doute patienter encore plusieurs mois avant de découvrir la génération suivante. En parallèle, Xiaomi prépare son Xiaomi 18. Des revendeurs physiques chinois prennent déjà des réservations « à l’aveugle » contre un acompte remboursable, en dehors de tout cadre officiel. Le smartphone est attendu en décembre en Chine. Un modèle qui lui est associé a d’ailleurs obtenu la certification 3C avec une charge de 100 watts.

Sur le marché, la charge à 67 watts reste confortable dans la catégorie intermédiaire. Elle demeure toutefois en retrait par rapport au Redmi Note 17 Pro Max, qui monte jusqu’à 100 watts sur sa version indienne. Seuls des tests permettront de juger l’efficacité réelle du dispositif.