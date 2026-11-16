Plus de 300 € de remise sur le Galaxy S25 : Samsung le passe à 599 € pour le Black Friday

L'intérêt de l'offre ne se limite toutefois pas au montant affiché. En passant directement par Samsung, vous achetez un Galaxy S25 distribué par Samsung France et profitez aussi des services et opérations proposés par la marque. Pour comparer cette promotion aux autres baisses de prix du moment, retrouvez également les meilleures offres smartphones du Black Friday sélectionnées par LesMobiles.

Plus de 300 € retirés immédiatement, sans remboursement à réclamer

C'est probablement ce qui rend cette promotion particulièrement lisible. Le Galaxy S25 tombe directement à 599 €, avec une économie de 303,05 €. Contrairement à une offre de remboursement, vous n'avez pas à avancer davantage puis à constituer un dossier pour récupérer une partie de la somme quelques semaines plus tard.

Cette opération concerne les Galaxy S25 éligibles vendus directement par Samsung, dans la limite des stocks disponibles, et doit prendre fin le 30 novembre 2026.

À 599 €, le Galaxy S25 conserve de sérieux arguments

Le Galaxy S25 appartient à la génération précédente, mais sa fiche technique reste largement au niveau d'un smartphone haut de gamme. Son premier atout tient à son format : avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces à 120 Hz, il reste particulièrement compact pour un modèle premium.

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy est épaulé par 12 Go de mémoire vive. De quoi conserver une belle marge de puissance pour les applications exigeantes, le multitâche ou les jeux. C'est d'ailleurs l'un des points que nous avions appréciés dans notre test complet du Galaxy S25.

La partie photo reste elle aussi polyvalente avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif avec zoom optique 3x. Ajoutez à cela la certification IP68, la recharge sans fil et les fonctions Galaxy AI : le S25 conserve de nombreux arguments malgré l'arrivée de son successeur.

Acheter directement chez Samsung apporte aussi plusieurs avantages

Cette offre doit également être regardée sous l'angle des conditions d'achat. Ici, le téléphone est acheté directement auprès de Samsung, sans intermédiaire ni vendeur de marketplace. C'est un élément qui peut compter si vous préférez un modèle distribué par Samsung France et un parcours d'achat géré directement par le constructeur.

Jusqu'au 31 décembre, l'achat d'un smartphone Galaxy neuf éligible permet par ailleurs de profiter de 3 mois de Samsung Care+ offerts sur les formules mensuelles concernées. Attention : l'assurance devient payante à partir du quatrième mois si vous la conservez. Pendant le Black Friday, Samsung propose également une réduction de 15 % sur certaines couvertures Care+ de deux ans.

Les membres Samsung Rewards disposant déjà de points bénéficient également d'une opération dédiée en novembre : la valeur de leurs points est doublée lorsqu'ils les utilisent pour un achat éligible.

Le Galaxy S25 peut évidemment être proposé à d'autres tarifs selon les vendeurs et les périodes. Mais à 599 € directement chez Samsung, avec plus de 300 € retirés immédiatement et les avantages liés à la boutique officielle, cette offre mérite clairement d'être considérée. Et si vous hésitez encore entre plusieurs modèles de la marque, notre guide consacré aux meilleurs smartphones Samsung permet de les situer plus facilement.