Black Friday : l’iPhone 15 reconditionné passe à 499 € chez Boulanger, mais nous l’avons trouvé encore moins cher ailleurs

Près de 100 € séparent les deux offres, mais le prix ne fait pas tout. L'état esthétique, la batterie ou encore les garanties diffèrent suffisamment pour que chacune des deux offres puisse vous intéresser selon vos affinités.

Et les promotions ne font que commencer. Le Black Friday aura lieu le 27 novembre 2026, mais des avant-premières ont lieu tout le mois de novembre et nous recensons déjà plusieurs offres intéressantes sur notre sélection Black Friday.

Boulanger passe l'iPhone 15 à moins de 500€ avec une batterie neuve

Chez Boulanger, l'iPhone 15 reconditionné en version 128 Go est actuellement affiché à 499,99 € au lieu de 559,99 €, soit 10 % de réduction. Nous parlons bien ici d'une offre vendue et expédiée directement par Boulanger, et non d'un modèle issu de sa marketplace.

Le smartphone est classé en « Très Bon état » esthétique, l'un des meilleurs grades. Il peut présenter quelques légères traces d'utilisation, mais en contrepartie Boulanger l'équipe d'une batterie neuve, ce qui peut faire la différence si vous comptez conserver votre iPhone plusieurs années.

Vous bénéficiez également de la garantie légale de deux ans et de 30 jours pour changer d'avis.

CertiDeal descend de presque 100 € et vous montre l'iPhone que vous allez recevoir

Si votre priorité est de réduire davantage la facture, CertiDeal va plus loin. Nous y avons repéré un iPhone 15 en version 128 Go à 408,99 €, classé en état « Correct » avec une batterie affichant encore 83 % de capacité.

L'écart avec Boulanger atteint environ 91 €, mais il faut accepter davantage de traces d'utilisation et une batterie qui n'est pas neuve. En revanche, CertiDeal apporte ici une vraie différence pour un achat reconditionné puisque les photos affichées sont celles du smartphone réellement vendu.

Vous pouvez donc observer ses éventuelles rayures et traces d'utilisation avant de commander et connaître également précisément l'état de sa batterie.

Les appareils sont par ailleurs reconditionnés entièrement France dans les ateliers de CertiDeal et sont garantis pendant 30 mois, soit plus longtemps que chez Boulanger. Vous avez également 30 jours de retour possible.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette enseigne française, nous avons interviewé la cofondatrice de CertiDeal.