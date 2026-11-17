Selon Huawei, l’événement consacré à ses nouveaux produits aura lieu le 24 novembre à 14h30, heure de Pékin, soit 7h30 en France. Le Mate X8 en sera la vedette. Le MateBook Fold S pourrait l’accompagner. Rappelons qu’il s’agit du premier ordinateur portable à intégrer un écran externe.

La veille de cette annonce, le constructeur a publié sur Weibo une courte vidéo pour les huit ans de la gamme Mate X. On y voit le téléphone ouvert et fermé, ainsi qu’un grand module photo circulaire au dos.

Le Mate X8 garde le pliage vers l’intérieur adopté par Huawei depuis le Mate X2 : la grande dalle reste ainsi protégée quand l’appareil est fermé. La vidéo le présente comme plus grand, plus fin et plus puissant. Ce sont toutefois des arguments de la marque, que seules des mesures permettront de vérifier. Par ailleurs, Richard Yu, président de la division grand public de Huawei, a été photographié ces derniers jours avec un exemplaire violet clair.

Ce que disent les fuites sur la fiche technique

Huawei n’a confirmé aucune caractéristique. Les fuites, à commencer par celles de Digital Chat Station, évoquent toutefois un écran interne de 8,15 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, contre 8 et 6,49 pouces pour le Mate X7. La hausse serait donc modeste. En outre, une version pourrait intégrer un écran anti-regards indiscrets, qui réduit la visibilité sur les côtés.

Côté puce, c’est le Kirin 9050 Pro qui revient le plus souvent. Il équipe déjà le Mate 90 RS et les versions 16 Go du Mate 90 Pro Max, alors que le Mate X7 utilise un Kirin 9030 Pro. La batterie dépasserait 6 000 mAh, contre 5 600 mAh pour le Mate X7.

Photo : le module Ruiying Z10 pour l’édition Collector ?

En photographie, les fuites décrivent un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce, à ouverture variable, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels à filtre RYYB. Surtout, selon un informateur sur Weibo, l’édition Collector serait compatible avec le Ruiying Z10.

Huawei a lancé ce module photo externe le 1er octobre, avec la gamme Mate 90. Il se fixe au dos du téléphone grâce à une monture dédiée. Il intègre un capteur de type 1 pouce de 50 Mpx et un zoom optique continu 10x, de 24 à 240 mm en équivalent, ouvert de f/2.0 à f/4.5. Le téléphone se charge du traitement et du stockage des images. Vendu 5 999 yuans en Chine, le module n’est pour l’instant compatible qu’avec le Mate 90 Pro Max Collector et le Mate 90 RS. Ce type d’accessoire reste rare chez la concurrence : le Galaxy Z Fold7 de Samsung, comme les pliants d’Honor Magic V6 et de Vivo, misent sur des modules photo intégrés au châssis.

Disponibilité et prix

La boutique officielle de Huawei liste cinq coloris : Zijin (violet et or), Noir Cangqiong, Blanc Xueyu, Qingyun et Danxia. Les finitions violette, Qingyun et Danxia ont un dos texturé façon brocart, alors que le noir et le blanc ont une finition unie. Les configurations affichées sont les suivantes :

12 Go + 256 Go ;

12 Go + 512 Go ;

16 Go + 512 Go (édition Collector) ;

16 Go + 1 To (édition Collector).

Huawei n’a communiqué aucun prix. Une rumeur évoque environ 10 000 yuans en Chine, soit quelque 1 340 euros au cours actuel, donnant un simple ordre de grandeur. Ce serait ainsi nettement moins que le Mate X7, lancé à 12 999 yuans il y a un peu moins d’un an ce jour. Aucune sortie en France n’est annoncée pour l’instant.

