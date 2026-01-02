LMB Awards : C'est notre médaille d'or du meilleur rapport qualité-prix en 2025

Deux candidats se sont rapidement détachés du reste du peloton. D’un côté, le Samsung Galaxy A56, pilier du milieu de gamme chez Samsung. De l’autre, le très remarqué CMF by Nothing Phone (2) Pro, symbole d’une nouvelle génération de smartphones audacieux et agressifs sur les prix.

Le grand champion est…

Après de longues discussions en interne, c’est finalement le Samsung Galaxy A56 qui remporte la médaille d’or du meilleur rapport qualité-prix 2025 aux LMB Awards.

Le duel a été serré. Alors, nous tenons à vraiment faire figurer le CMF by Nothing Phone (2) Pro comme la mention honorable qui nous a fait douter plus qu'aucun autre modèle. Il nous a vraiment fait douter, que ce soit par son design, son approche logicielle très épurée que nous avons particulièrement aimée, ou encore sa capacité à proposer beaucoup pour un tarif très, très doux.

Il est certain que Nothing a clairement franchi un cap cette année, et ce modèle en est la meilleure illustration. Cependant, nous avons déjà décerné un prix à Nothing, celui du constructeur de l'année 2025.

Mais un critère a fini par faire la différence, et il est loin d’être anecdotique : la durabilité dans le temps. Avec six années complètes de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, le Galaxy A56 offre une garantie de longévité que très peu de smartphones peuvent revendiquer à ce niveau de prix.

Dans un contexte où les utilisateurs souhaitent garder leur smartphone de plus en plus longtemps, cette politique de suivi pèse lourd. À nos yeux, elle transforme un bon achat en investissement réellement rentable. Fini l'investissement dans le très haut de gamme pour espérer garder longtemps un smartphone.

Pourquoi le Galaxy A56 domine le milieu de gamme

Récompenser le Galaxy A56 ne se résume pas à saluer son suivi logiciel. Loin s'en faut. Samsung a également soigné l’ensemble de la fiche technique, avec une cohérence rarement atteinte dans cette gamme de prix.

Son écran Super AMOLED 120 Hz est une référence : luminosité élevée, contrastes marqués et excellente lisibilité. C’est typiquement le genre de composant qui améliore le confort au quotidien.

N'oublions pas de parler un peu de son interface One UI 8, car si le Galaxy A56 n'est pas le seul appareil à la posséder, elle joue aussi un rôle clé.

Les Galaxy A26, A36 et A56

Mature, fluide et riche en fonctionnalités, elle apporte une expérience plus complète que celle de nombreux concurrents directs. Samsung capitalise ici sur des années d’optimisation logicielle, avec des outils utiles et une stabilité exemplaire. Il faut dire que cette interface est identique à celle du haut de gamme de la marque, facilitant l'accès à l'ensemble de l'écosystème du constructeur.

Côté photo également, le Galaxy A56 profite d’algorithmes hérités du haut de gamme. Le traitement des images est maîtrisé, les clichés restent exploitables dans des conditions complexes, et la polyvalence est au rendez-vous. Rappelons que lors de sa sortie, les retouches photo IA du Galaxy A56 balayaient celles des derniers iPhone.

Ajoutons à cela une structure en aluminium, plus robuste et plus premium que la moyenne du segment.

Pour notre part, c'est au MWC que nous avions découvert le Galaxy A56, sur le stand de Samsung, et dès lors, il est resté là, comme une évidence. Bravo pour sa médaille d'or !

LMB Awards, la suite des récompenses 2025

Les LMB Awards ne font que commencer. D’autres catégories continuent de révéler les grands gagnants de 2025 :