Oppo Reno 17 et Reno 17 Pro : design, coloris et caractéristiques attendues avant le lancement du 16 novembre

Oppo l’a confirmé sur Weibo : les Reno 17 et Reno 17 Pro seront officialisés en Chine le lundi 16 novembre 2026, à 19 h heure locale, soit midi en France. La marque y présentera aussi la tablette Pad Air 6 et la montre connectée Watch 5. Plusieurs médias spécialisés avaient d’abord annoncé un lancement le 9 novembre. C’est en réalité ce jour-là qu’Oppo a dévoilé la date définitive. Une sorte de préannonce de l’annonce.

En Chine, comme de plus en plus souvent, des réservations dites « à l’aveugle » sont ouvertes et ce, depuis le 30 octobre, sans prix ni caractéristiques pour ce modèle. Depuis l’annonce de la date, Oppo a en outre mis en ligne les visuels officiels des deux smartphones sur ses boutiques chinoises.

Côté design, Oppo joue la continuité. Les deux modèles reprennent la façade plane aux bordures fines et le module photo carré des Reno 16 et Reno 16 Pro. La nouveauté la plus visible tient à une finition baptisée Encounter Cat, parfois traduite Adventure Cat : un chat en relief au dos, qui s’illumine sous une lumière bleue. Oppo avait d’ailleurs dévoilé cet effet dans une vidéo publiée sur Weibo début novembre.

Trois coloris par modèle, quatre au total

Le Reno 17 sera proposé en trois coloris :

Encounter Cat, une teinte bleu clair ornée du chat en relief ;

Ice Moon White, un blanc dont le verre arbore une texture ondulée ;

Cocoa Brown, un brun mat plus sobre.

Le Reno 17 Pro conserve Encounter Cat et Cocoa Brown, mais remplace Ice Moon White par First Snow White, un blanc lisse, sans ondulations. La gamme compte ainsi quatre finitions au total, dont trois par modèle. Les fuites évoquaient aussi un rose, Starlight Pink, absent des boutiques officielles à ce stade.

Autre différence visible sur les visuels : le Reno 17 Pro est plus compact que le Reno 17 et son poinçon de caméra frontale est plus petit. Contrairement à l’usage, le modèle Pro serait donc le plus petit des deux.

Caractéristiques techniques : ce que disent les fuites

Oppo n’a pas encore détaillé les fiches techniques. Seul ColorOS 17 est confirmé par la page promotionnelle de la marque. Le reste provient de fuites, notamment de l’informateur chinois Digital Chat Station.

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Reno 17 recevrait un écran OLED 1,5K d’environ 6,5 pouces. Les chiffres varient selon les sources : 6,5, 6,57 ou 6,59 pouces. Il serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 et alimenté par une batterie de 8 000 mAh.

Le Reno 17 Pro disposerait d’une dalle OLED 1,5K de 6,32 pouces à 120 Hz, d’une puce MediaTek Dimensity 8550 Super et d’une batterie de 7 200 mAh. Une fuite plus ancienne annonçait toutefois 7 000 mAh. Ces données rappellent fortement le Reno 16 Pro vendu en Europe, qui associe déjà la même diagonale et la même puce.

En photo, les deux modèles embarqueraient un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un capteur principal de 200 mégapixels. Pour le Pro, la fuite détaille un trio 200 mégapixels (principal), 50 mégapixels (ultra grand-angle) et 50 mégapixels (téléobjectif), ainsi qu’un capteur frontal de 50 mégapixels. Une stabilisation de type nacelle (gimbal) est également évoquée, sans que l’on sache quel modèle en profiterait. Oppo testerait en outre un téléconvertisseur, un accessoire optique jusqu’ici réservé à sa gamme Find X.

Les deux smartphones fonctionneraient sous ColorOS 17, basé sur Android 17. Ils conserveraient aussi le bouton physique dédié à l’IA apparu sur les Reno 16.

Si ces chiffres se confirment, l’autonomie serait le principal progrès de cette génération : les Reno 16 plafonnent entre 6 700 et 7 000 mAh selon les versions. Le téléobjectif périscopique, en revanche, n’a rien d’une nouveauté, puisque les Reno 16 et Reno 16 Pro en sont déjà équipés.

Disponibilité et prix

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Oppo n’a communiqué aucun tarif. Selon une fuite, les deux modèles seraient déclinés en 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go avec 256 Go et 12 Go avec 512 Go. D’autres sources évoquent toutefois une version 16 Go. Les prix et les configurations définitives seront connus lors de la présentation du 16 novembre.

Une sortie internationale est envisagée pour le premier trimestre 2027, d’après des certifications obtenues hors de Chine. Pour mémoire, les Reno 15, présentés en Chine en novembre 2025, avaient entamé leur déploiement mondial en janvier 2026. Oppo n’a toutefois confirmé aucun marché, et la France ne fait pas exception.

