Jusqu’à 112 € de remise : Samsung baisse de 15 % ses Galaxy Watch et Buds

Sont concernés les Galaxy Watch Ultra2, Watch9, Watch8 et Watch8 Classic ainsi que les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro, tous modèles et coloris éligibles. ECOWR15 fonctionne sur le site de Samsung et dans l'application Samsung Shop. Il peut se cumuler avec les autres offres portant directement sur les produits, mais pas avec un autre code promotionnel.

Montre connectée : 112,35 € économisés sur la Galaxy Watch Ultra2

Du côté des montres connectées, la Galaxy Watch Ultra2 est actuellement affichée à 749 € chez Samsung. Avec 15 % de remise, ECOWR15 retire 112,35 € et ramène son prix à 636,65 €.

Le code est également intéressant sur la Galaxy Watch9. Affichée à 409 € dans sa version Bluetooth 40 mm, elle profite de 61,35 € de remise et passe ainsi à 347,65 € après application du code.

Écouteurs sans fil : les Galaxy Buds4 Pro avec 37,35 € de remise et 50 € remboursés

Le même code fonctionne sur les Galaxy Buds4 et Galaxy Buds4 Pro. Ces derniers sont actuellement affichés à 249 € : les 15 % de réduction font tomber leur prix à 211,65 €, soit 37,35 € économisés immédiatement.

Si vous hésitez encore sur ce modèle, notre article consacré aux Galaxy Buds4 Pro et à leur prise en main revient notamment sur leur confort, leur rendu audio et leur intégration dans l'écosystème Samsung.

Et les 15 % ne sont pas le seul avantage actuellement disponible. Samsung propose également jusqu'à 50 € remboursés sur les Galaxy Buds4 Pro pour les achats réalisés jusqu'au 15 novembre 2026 inclus. Cette offre de remboursement est cumulable avec les autres offres en cours portant sur le produit, ce qui permet de l'associer à ECOWR15.

Le code ECOWR15 restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, dans la limite des stocks.