Redmi Note 17 Pro : une batterie géante de 8 340 mAh mais il passe déjà sous les 320 €

Le Redmi Note 17 Pro 5G passe sous les 320 € chez Cdiscount. Sa version bleue avec 6 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 319 €, contre 453 € chez Xiaomi pour cette configuration. L'écart atteint donc 134 €.

Redmi Note 17 Pro 5G : une batterie de 8 340 mAh et un écran AMOLED 120 Hz

Le principal argument du Redmi Note 17 Pro 5G est sa batterie silicium-carbone de 8 340 mAh, associée à une charge rapide de 67 W. Xiaomi annonce jusqu'à trois jours d'utilisation dans ses propres conditions de test.

Le smartphone dispose aussi d'un écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 1.5K avec un rafraîchissement de 120 Hz. Pour la photo, son capteur principal de 50 mégapixels bénéficie d'une stabilisation optique. Il profite également d'une certification IP68 et d'un verre Gorilla Glass Victus 2.

Son Snapdragon 6s Gen 4 vise surtout les usages du quotidien plutôt que les jeux les plus exigeants. La version concernée par cette offre embarque 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, une capacité déjà confortable pour les applications, les photos et les vidéos.

À 319 € chez Cdiscount, l'offre mérite-t-elle le détour ?

Cdiscount affiche cette version 6/256 Go à 319 €, soit 134 € de moins que les 453 € demandés par Xiaomi pour la même configuration. Cela représente une économie proche de 30 %.

À ce tarif, vous obtenez donc 256 Go de stockage, un grand écran AMOLED 120 Hz, un appareil photo stabilisé et surtout une batterie de 8 340 mAh. Si l'autonomie fait partie de vos priorités et que 6 Go de RAM vous suffisent, le rapport équipement-prix est particulièrement convaincant.

Vous pouvez aussi retrouver les autres modèles de la marque sur notre page consacrée aux smartphones Xiaomi.