D’après ETNews, LG Display lancerait la production en série de ces dalles OLED fin décembre 2026, et Samsung Display prendrait le relais en janvier 2027. Elles sont destinées à l’iPhone 18 standard et à l’iPhone Air 2, attendus au premier semestre 2027. Les deux fournisseurs alignent ainsi leurs lignes sur un lancement en mars, une date qu’Apple n’a pas officialisée.

Ce calendrier s’inscrit dans la nouvelle organisation de la gamme. Apple a en effet scindé ses lancements en deux : les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ont été présentés en septembre avec l’iPhone Duo, son premier smartphone pliant, tandis que les modèles standard et Air sont attendus au printemps.

D’ici la fin de l’année, les usines restent donc mobilisées par les dalles à plus forte valeur, celles des Pro, des Pro Max et de l’iPhone Duo. Un responsable du secteur cité par ETNews explique que les écrans des modèles standard et Air demandent des volumes moindres et sont moins complexes à fabriquer. Leur production démarrerait ainsi entre fin décembre et janvier.

Un partage des commandes encore flou

Selon ETNews, les modèles standard et Air représentent habituellement plus de 30 % des ventes d’une génération d’iPhone, et l’iPhone standard se vend mieux que l’Air. Samsung Display et LG Display fourniront tous deux l’écran de l’iPhone 18, mais on ne sait pas encore comment les commandes seront réparties entre eux.

Ces ventes de printemps comptent pour les deux fabricants dont les marges sont sous pression. Au troisième trimestre 2026, le bénéfice d’exploitation de LG Display a ainsi reculé de 42 % sur un an, à 250,6 milliards de wons, même si le groupe est repassé dans le vert après une perte au trimestre précédent. En outre, Apple serre les prix. D’après The Elec, la marque aurait proposé environ 70 dollars par dalle d’iPhone 18 Pro Max, et le prix moyen pourrait descendre à 66,50 dollars, soit environ 20 % de moins que pour l’iPhone 17 Pro Max.

iPhone Air 2 : des commandes réduites au minimum

L’iPhone Air 2 fait figure d’exception. Lancé en septembre 2025 aux côtés de l’iPhone 17, le premier Air a remplacé le modèle iPhone Plus avec un châssis plus fin et plus léger. Ses ventes sont toutefois restées en deçà des attentes.

Samsung Display serait le seul fournisseur des dalles de l’Air 2. Selon ETNews, Apple garderait les spécifications d’écran du premier modèle afin d’écouler ses stocks de dalles. Les nouvelles commandes devraient ainsi rester modestes.

BOE toujours en embuscade

Les deux Coréens ont déjà la main sur les modèles du second semestre. Depuis juin, ils produisent les dalles LTPO+ des iPhone 18 Pro et Pro Max, dont ils sont les seuls fournisseurs, tandis que Samsung Display fabrique seul l’écran de l’iPhone Duo. Le chinois BOE a été écarté de ces modèles. Toujours selon The Elec, il ne répondait pas aux exigences de qualité et de volumes d’Apple sur la technologie LTPO+, après des défauts de production apparus fin 2025 sur des dalles d’iPhone 15, 16 et 17.

BOE n’a pas pour autant disparu de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Selon le cabinet UBI Research, il a livré 13 millions de dalles OLED pour smartphones à la marque au troisième trimestre 2026 et fait actuellement valider ses dalles en vue de l’iPhone 18. Samsung Display et LG Display ont donc tout intérêt à consolider leur position auprès d’Apple.