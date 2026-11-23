Le Black Friday entre dans sa dernière semaine et le Redmi Note 15 Pro 5G profite encore d'une baisse. Il est actuellement affiché à 368,48 € avec 256 Go de stockage, mais le code 10DES99 permet de retirer 10 € supplémentaires.

Le Redmi Note 15 Pro 5G passe sous les 360 € dans la dernière ligne droite du Black Friday

Avant de valider votre panier, vous pouvez saisir le code 10DES99 pour obtenir 10 € de remise supplémentaire dès 99 € d'achat sur les produits éligibles.

Après application du code, le prix du smartphone descend donc à 358,48 €.

Le Redmi Note 15 Pro 5G fait également partie des offres Black Friday actuellement mises en avant chez Cdiscount.

À qui nous conseillons le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Le Redmi Note 15 Pro 5G convient d'abord si vous voulez éviter de recharger votre téléphone tous les soirs. Sa batterie de 6 580 mAh ne se contente pas d'afficher une grosse capacité sur le papier. Selon les données de l'étiquette énergétique européenne EPREL, il atteint 60 h 50 d'autonomie sur le protocole standardisé.

Son autonomie est donc bonne, même si certains modèles vont encore plus loin. Avec ce résultat, il peut être comparé aux smartphones qui offrent la meilleure autonomie. La recharge atteint 45 W, mais le chargeur secteur n'est pas fourni.

Nous le conseillons aussi si vous aimez les grands écrans. Sa dalle AMOLED de 6,83 pouces affiche une définition 1,5K et monte jusqu'à 120 Hz. Vous profitez ainsi d'un affichage fluide et d'une grande surface pour regarder des vidéos, jouer ou parcourir les réseaux sociaux. Xiaomi ajoute du Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP68, deux éléments qui participent à la durabilité renforcée de la série Redmi Note 15.

La photo constitue son troisième argument. Son capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique repose sur un grand capteur de 1/1,4 pouce et permet plusieurs niveaux de zoom à partir du capteur principal. Vous disposez également d'un ultra grand-angle de 8 Mpx et de l'enregistrement vidéo en 4K à 30 images par seconde.

✅ Nous le conseillons si Vous voulez une bonne autonomie

Vous appréciez les grands écrans AMOLED

La photo compte dans votre choix

Vous voulez beaucoup de stockage ⚠️ À savoir avant de commander Le chargeur secteur n'est pas fourni

La recharge est limitée à 45 W

L'offre passe par un vendeur marketplace

Il faut saisir 10DES99 avant le paiement

À 358,48 € avec le code 10DES99, le Redmi Note 15 Pro 5G s'adresse donc surtout à vous si vous privilégiez l'autonomie, le confort d'affichage et la photo.