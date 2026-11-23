Partiellement dévoilé par la marque elle-même, le jour même de la présentation officielle de l’iPhone Duo, le Razr Flex serait le premier pliable de type livre au format large de Motorola. Ce n’est donc ni un clapet, comme les Razr habituels, ni un pliable au format livre classique, plus haut et plus étroit, comme le Razr Fold déjà commercialisé. Ouvert, il offre un écran aux proportions proches d’une petite tablette. Fermé, il conserve un écran externe large, dans un gabarit compact.

Ce choix le place face au Galaxy Z Fold8 de Samsung, au Pura X Max de Huawei et à l’iPhone Duo d’Apple, qui reposent sur le même principe. En outre, selon SammyGuru, la charnière permettrait au téléphone de tenir seul en position mi-ouverte, posé sur une table.

Motorola n’a toutefois rien annoncé officiellement. Le nom Razr Flex a d’abord circulé fin septembre via Android Headlines, comme appellation interne (nom de code Parker). L’appareil est ensuite apparu sur Geekbench en octobre sous le nom « Razr Flex 27 ». En novembre, il a figuré sur une page de support du site australien de Motorola, mise en ligne par erreur sous l’intitulé « Razr Flex 2027 ». Ces indices confirment l’existence du projet, mais pas ses caractéristiques définitives.

Une date de sortie encore incertaine mais deux finitions

Les sources divergent sur le calendrier. Android Headlines évoquait une présentation vers la mi-décembre. La page de support, qui rattache le modèle à l’année 2027, laisse plutôt penser à un lancement l’an prochain. À l’heure de l’écriture de ces lignes, la marque n’a communiqué ni date, ni prix, ni disponibilité en France.

Les visuels montrent deux coloris, que des fuites antérieures nomment Pantone Dark Botanical Garden et Pantone Coriander. La version verte adopte un dos d’aspect tissé et un cadre teinté du même vert. La version beige reçoit un revêtement façon cuir grainé et un cadre champagne.

Au dos, un module photo en forme de pilule réunit deux capteurs et un flash. Le logo Motorola occupe le centre, et le nom Razr figure en bas. Ainsi, comme le Galaxy Z Fold8, l’appareil semble faire l’impasse sur le téléobjectif. Chaque écran dispose de sa propre caméra selfie : un poinçon centré en haut de l’écran externe, un autre dans un coin de l’écran interne.

Ces images restent non officielles, et le design final peut encore évoluer d’ici la présentation.

Fiche technique : des données encore non confirmées

Selon les informations publiées par Android Headlines, l’écran interne OLED mesurerait 6,92 pouces (2 364 x 1 728 pixels), avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. L’écran externe, lui aussi OLED, atteindrait 4,97 pouces. Le téléphone mesurerait 110 x 149 x 5,8 mm ouvert et 110 x 76 x 12,6 mm fermé, pour 215 g.

Côté photo, deux capteurs de 50 mégapixels sont évoqués, un principal et un ultra grand-angle, ainsi qu’une caméra selfie de 32 mégapixels sur chaque écran. La batterie de 5 000 mAh serait compatible avec la recharge sans fil Qi2 à 25 W, mais la puissance de la charge filaire n’est pas connue. Les fuites citent en outre les certifications IP48 et IP49, le Bluetooth 6.0 et un capteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation, sur la tranche. Le processeur serait un Snapdragon 8 Gen 5 associé à 12 Go de mémoire vive, ce que confirme la fiche Geekbench, qui mentionne aussi Android 17. Motorola n’a confirmé aucun de ces éléments.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold8 dispose d’un écran interne de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. Le Razr Flex serait donc plus petit sur ces deux diagonales, ce qui pourrait séduire ceux qui trouvent les pliables actuels trop encombrants.

