Samsung Galaxy S26 : une sortie décalée à mars 2026 pour la nouvelle gamme phare

Selon plusieurs sources sérieuses, Samsung organisera son prochain événement Galaxy Unpacked le mercredi 25 février 2026 à San Francisco. La présentation de la gamme Galaxy S26 interviendra donc plus tard que les années précédentes, puisque le Galaxy S24 avait été dévoilé le 17 janvier 2024 et le Galaxy S25 le 22 janvier 2025.

Ce décalage est un changement assez important dans la stratégie de Samsung, qui avait pris l'habitude d'avancer progressivement les dates de lancement de ses smartphones phare. Le constructeur sud-coréen revient ainsi à un calendrier plus proche de celui du Mobile World Congress, l'un des principaux salons technologiques internationaux. Toutefois, l’évènement Unpacked se déroule en dehors du salon qui aura lieu à partir du 2 mars 2026. Samsung aura un stand au MWC à Barcelone et y exposera ses nouveaux modèles, à coup sûr.

Une commercialisation prévue pour mars

Les Galaxy S26 ne seront pas immédiatement disponibles après leur annonce. Selon billbil-kun, la date de sortie effective en Europe est fixée au 11 mars 2026, soit deux semaines après la présentation officielle. Ce délai permettra à Samsung d'ouvrir une période de précommandes classique avant la mise en rayon des appareils.

Cette commercialisation plus tardive s’expliquerait par le fait que Samsung souhaiterait ainsi laisser davantage d'espace médiatique à sa nouvelle gamme en se démarquant de l'embouteillage d'annonces du début d'année. En outre, des ajustements logistiques ou de production concernant les nouvelles puces pourraient également justifier ce calendrier modifié.

Samsung Galaxy S26 Ultra design potentiel

Une gamme classique de trois modèles

La série Galaxy S26 devrait se composer de trois modèles principaux : le Galaxy S26, le Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra. Cette configuration correspond à la stratégie habituelle de Samsung, qui avait suscité des interrogations ces derniers mois concernant l'éventuelle introduction d'un Galaxy S26 Edge. Selon les dernières informations, ce modèle Edge pourrait finalement être abandonné ou, au mieux, repoussé plus tard dans l'année.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait bénéficier d'un écran agrandi, passant de 6,86 pouces à 6,9 pouces grâce à une réduction des bordures. La dalle reposerait sur une nouvelle technologie baptisée CoE OLED qui améliorerait la qualité d'affichage.

Des configurations techniques attendues

La série Galaxy S26 devrait intégrer une stratégie à double processeur : les modèles Galaxy S26 et Galaxy S26 Plus recevraient la puce Exynos 2600 dans certaines régions comme l'Europe, tandis que le Galaxy S26 Ultra serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 à l'échelle mondiale.

Au niveau photo, le Galaxy S26 Plus conserverait un triple module comprenant un capteur principal de 50 mégapixels Samsung ISOCELL S5KGNG, un ultra grand-angle de 12 mégapixels Sony IMX564, et un téléobjectif de 12 mégapixels Samsung ISOCELL S5K3LD. Le Galaxy S26 Ultra, quant à lui, disposerait d'un capteur principal de 200 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels et 50 mégapixels.

Côté batterie, Samsung envisagerait d'intégrer des batteries entre 5000 mAh et 5500 mAh, voire jusqu'à 6000 mAh grâce à l'utilisation de nouvelles technologies silicium-carbone offrant une densité énergétique supérieure. Cette dernière est utilisée depuis plusieurs générations de smartphones chez la concurrence notamment chez Honor et OnePlus, par exemple.

