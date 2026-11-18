À retenir Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max arrivent en France le 17 novembre 2026 , à partir de 1 399 euros.

, à partir de 1 399 euros. Leur écran arrière de 2,7 ou 2,9 pouces sert notamment de viseur pour les selfies et affiche aussi notifications et QR codes.

Les deux modèles disposent d’un capteur principal et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels , complétés par un ultra grand-angle et une caméra frontale de 50 mégapixels.

, complétés par un ultra grand-angle et une caméra frontale de 50 mégapixels. Ils embarquent des puces Snapdragon gravées en 2 nm et fonctionnent sous HyperOS 4. Leurs batteries atteignent 6 000 mAh sur le Pro et 7 050 mAh sur le Pro Max.

Les prix vont de 1 399 à 1 799 euros selon le modèle et le stockage. Jusqu’au 3 janvier 2027, la version 512 Go est proposée au prix de la 256 Go, avec 100 euros de bonus de reprise.

Après une officialisation en Chine fin septembre, la série 18 Pro débarque en France.

Elle mise d’abord sur son « Back Display », un écran placé au dos qui reprend, selon Xiaomi, la dalle M11 de l’affichage principal. Il mesure 2,7 pouces sur le 18 Pro et 2,9 pouces sur le 18 Pro Max, monte à 4 000 cd/m² et se rafraîchit jusqu’à 120 Hz. Une seule vitre en Corning Gorilla Glass Victus 2 recouvre à la fois cet écran et le bloc photo.

Ce petit écran sert d’abord de viseur pour réaliser des selfies avec les capteurs arrière. L’appareil passe d’ailleurs de lui-même sur l’ultra grand-angle dès qu’il détecte plus de trois personnes. En outre, il affiche les notifications, des cartes d’embarquement ou des QR codes épinglés, ainsi que des fonds d’écran animés.

Côté logiciel, AI Interpreter traduit une conversation en face à face dans 29 langues, tandis que GenAI Apps permet de créer de petites applications en les décrivant, à partir de plus de 50 modèles.

L’écran principal repose sur la technologie HyperRGB 2.0 : chaque pixel réunit ses trois sous-pixels rouge, vert et bleu. Il s’agit de dalles LTPO AMOLED 12 bits compatibles HDR10+ et Dolby Vision, de 6,4 pouces sur le Pro et de 6,9 pouces sur le Pro Max, entourées de bordures de 0,99 mm.

Elles intègrent aussi un écran de confidentialité, sensiblement identique au principe utilisé sur le Samsung Galaxy S26 Ultra et certifié par TÜV Rheinland. Une fois activé, il éteint les pixels standard et ne garde allumés que des pixels à angle de vision réduit. L’écran devient ainsi difficile à lire de biais.

Deux capteurs Leica de 200 mégapixels et des puces en 2 nm

Le Pro et le Pro Max partagent un module photo conçu avec Leica, partenaire de Xiaomi depuis 2022. Le capteur principal de 200 mégapixels mesure 1/1,28 pouce et s’associe à une optique ouvrant à f/1,67. Le téléobjectif périscopique, lui aussi de 200 mégapixels, offre une focale équivalente à 75 mm, soit un zoom optique x3,2.

Au-delà, jusqu’à 150 mm, l’appareil recadre l’image de ce capteur de 200 mégapixels.

Un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale de 50 mégapixels complètent l’ensemble. Xiaomi affirme en outre que son module Power Prism capte 177 % de lumière en plus que les autres « Pro Max » du marché, un chiffre issu de ses propres laboratoires.

Le Pro Max se distingue par son capteur principal Light Fusion 960L, annoncé à 16,2 EV de plage dynamique, et par une fonction télémacro à 12 cm. En vidéo, les deux modèles filment en 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision ou en Log 10 bits, ainsi qu’en 8K à 30 images par seconde. Le mode Essential Moment propose par ailleurs trois rendus : noir et blanc argentique, Iconic CCD et Modern Vintage.

Côté performances, le Pro Max embarque le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et le Pro le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tous deux gravés en 2 nm. Pour la puce Extreme, Qualcomm annonce des gains de 13 % pour le processeur, de 44 % pour le GPU et de 35 % pour le NPU par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Les batteries silicium-carbone atteignent une capacité de 7 050 mAh sur le Pro Max (100 W en filaire, 50 W sans fil) et 6 000 mAh sur le Pro (90 W en filaire, 50 W sans fil). Les versions européennes perdent ainsi une partie de l’autonomie des modèles chinois, qui embarquent 8 500 mAh sur le Pro Max et 7 000 mAh sur le Pro.

HyperOS 4, intelligence artificielle et accessoires

Les deux smartphones tournent sous HyperOS 4. Cette version promet une interface plus fluide et un nouveau Smart Hub pour épingler les appareils connectés. Selon Xiaomi, elle simplifie aussi les échanges de fichiers entre ses produits et d’autres écosystèmes.

Gemini fait office d’assistant, et Circle to Search with Google permet de rechercher ou de traduire un contenu affiché à l’écran. HyperAI ajoute en outre la prise de notes vocales et des résumés de réunions horodatés.

Une partie de ces fonctions d’IA s’exécute directement sur l’appareil, notamment la traduction hors ligne et les outils d’écriture. Le constructeur précise toutefois que leur disponibilité varie selon la région, la langue et la version logicielle. AI Group Photo Wallpapers n’arrivera ainsi qu’à partir de décembre 2026, par mise à jour. De son côté, Privacy Notice repère les regards indiscrets dans un rayon d’environ un mètre et prévient l’utilisateur par de discrètes vibrations.

Le Pro mesure 151,8 x 72 x 8,46 mm pour 198 g, et le Pro Max 163,39 x 77,6 x 8,39 mm pour 229 grammes. Tous deux sont certifiés IP68. Le Pro Max ajoute un moteur de vibration CyberEngine, trois haut-parleurs et la fonction Privacy Call. Celle-ci émet des ondes en opposition de phase pour que l’entourage n’entende pas la conversation.

Prix et disponibilité

La série Xiaomi 18 Pro est commercialisée en France à partir du 17 novembre 2026, aux tarifs suivants :

Xiaomi 18 Pro 12 Go + 256 Go : 1 399 euros

Xiaomi 18 Pro 12 Go + 512 Go : 1 599 euros

Xiaomi 18 Pro Max 12 Go + 256 Go : 1 599 euros

Xiaomi 18 Pro Max 12 Go + 512 Go : 1 799 euros

Une offre de lancement court du 17 novembre 2026 au 3 janvier 2027. Pendant cette période, la version 512 Go est vendue au prix de la version 256 Go, soit 200 euros d’économie immédiate. S’y ajoute un bonus de reprise de 100 euros sur l’ancien smartphone.

Les deux modèles existent en quatre coloris : Noir, Blanc, Bleu cosmos et Bordeaux. D’après la fiche technique, la déclinaison Bleu cosmos est un peu plus épaisse et plus lourde que les autres. Le communiqué mentionne aussi un Pro Max en 16 Go + 1 To, mais à l’heure de l’écriture de ces lignes, aucun prix français n’a été annoncé pour cette version.

Dans les marchés éligibles, et sous conditions, les acheteurs bénéficient en outre de plusieurs essais gratuits : 3 mois de Google AI Pro avec 5 To de stockage, 3 mois de YouTube Premium, 4 mois de Spotify Premium et 7 ou 14 jours d’iQIYI.