Samsung Week : jusqu'à 400 € de remise sur les Galaxy Z Fold8 et 270 € sur le S26 Ultra

Samsung lance sa Samsung Week avec des remises qui touchent aussi bien ses smartphones pliables que les Galaxy S26 et Galaxy A. Trois codes promo permettent d'obtenir jusqu'à 400 € de réduction immédiate, avec même des Galaxy Buds3 FE offerts sur le Galaxy S26 FE.

La Rédac LesMobiles - publié le 15/10/2026 à 12h15
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La Samsung Week

La Samsung Week se déroule du 12 octobre au 2 novembre 2026. Attention toutefois : les conditions actuellement affichées pour les codes smartphones indiquent une validité jusqu'au 1er novembre inclus. Les réductions sont proposées dans la limite des stocks disponibles et ne peuvent pas être cumulées avec un autre code promotionnel.

400 € de remise sur les Galaxy Z Fold8

Les smartphones pliables bénéficient des remises les plus élevées. Le code ZSERIES retire 400 € sur le Galaxy Z Fold8. La même réduction s'applique au Galaxy Z Fold8 Ultra dans le coloris Techno Vert.

Sur le Galaxy Z Flip8, la remise atteint 300 €. Le même code est donc utilisé pour les trois pliables concernés par la Samsung Week.

 

Jusqu'à 270 € sur les Galaxy S26

Le code S26SERIES concerne plusieurs modèles de la dernière génération Galaxy S. La remise atteint 270 € sur le Galaxy S26 Ultra et 200 € sur le Galaxy S26.

Le Galaxy S26 FE profite de 150 € de remise immédiate, auxquels Samsung ajoute une paire de Galaxy Buds3 FE offerte. Les écouteurs sont donc à prendre en compte dans l'offre si ce modèle est celui qui vous intéresse.

 

100 € sur le Galaxy A57 et 50 € sur le Galaxy A37

La Samsung Week descend aussi sur la gamme Galaxy A. Avec le code ASERIES, Samsung retire 100 € sur le Galaxy A57 5G et 50 € sur le Galaxy A37 5G.

 

Les trois codes sont utilisables sur le Samsung Shop pendant la période prévue pour les promotions smartphones. Les autres offres de la Samsung Week sont regroupées sur la page dédiée aux smartphones Samsung.

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