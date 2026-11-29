Récompensé par la note de 5/5 lors de notre test en mars dernier, le Samsung Galaxy S26 Ultra nous avait convaincus par sa polyvalence photographique, son écran et ses nombreuses possibilités en matière de productivité. Son prix constituait toutefois un sérieux frein à l'achat.

À l'occasion du Black Friday, Cdiscount affiche sa version noire avec 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive à 863,46 €. Grâce à un code promo de 10 € supplémentaire, son prix peut descendre à 853,46 €, avec la livraison gratuite à domicile.

Le Galaxy S26 Ultra pour seulement 54 € de plus que le S26 classique chez Samsung

Jusqu'au 30 novembre, Samsung commercialise son Galaxy S26 classique de 256 Go à 899 € sur sa boutique officielle. Une offre de remboursement de 100 € permet ensuite de ramener son coût final à 799 €.

Avec le code promo Cdiscount, le Galaxy S26 Ultra ne nécessite donc que 54,46 € supplémentaires. Une différence relativement modeste au regard des équipements dont dispose le modèle Ultra.

L'écart est encore plus spectaculaire si l'on compare les deux offres portant sur le Galaxy S26 Ultra. Samsung le commercialise actuellement à partir de 1 399 €, avec 200 € remboursés. Même en tenant compte de ce remboursement, l'offre Cdiscount reste potentiellement 345,54 € moins chère.

Il y a cependant une différence importante entre ces deux offres. Le smartphone référencé sur Cdiscount est une version internationale, vendue et expédiée par le vendeur partenaire Confiance Tech. Il ne bénéficie donc pas de l'offre de remboursement de Samsung, qui exclut les achats effectués sur les marketplaces.

Avant de commander, nous vous conseillons de vérifier la référence exacte du modèle, sa compatibilité avec les réseaux français et les modalités de prise en charge en cas de panne. Notre dossier consacré aux différences entre les versions internationales et françaises des smartphones vous aidera à y voir plus clair.

Trois bonnes raisons de préférer le Galaxy S26 Ultra

Lors de notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra, nous avons particulièrement apprécié son écran AMOLED de 6,9 pouces et sa fonction Privacy Display. Celle-ci limite les regards indiscrets sur votre écran, ce qui se révèle particulièrement pratique dans les transports en commun.

Le deuxième argument concerne la photographie. Avec son capteur principal de 200 mégapixels et ses deux téléobjectifs offrant des grossissements optiques de 3x et 5x, le modèle Ultra se montre nettement plus polyvalent que le S26 classique, notamment pour photographier des sujets éloignés en voyage.

Enfin, son stylet S Pen directement intégré au châssis reste un équipement rare sur le marché. Il permet de prendre des notes manuscrites, d'annoter des documents ou de retoucher précisément vos photos.

Nous préférons néanmoins le Galaxy S26 classique si vous recherchez un smartphone compact. Avec ses 214 grammes et son grand écran, l'Ultra reste un appareil que l'on manipule souvent à deux mains. En revanche, si vous privilégiez la photographie, le confort d'affichage et la productivité, l'offre Cdiscount mérite votre attention.