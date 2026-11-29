Le Double 11 est le plus grand festival de shopping en ligne de Chine. Il doit son nom à sa date, le 11 novembre (11/11). On l'appelle aussi « Singles' Day », ou « fête des célibataires », car les quatre « 1 » de la date évoquent quatre personnes seules. Alibaba en a fait une opération commerciale en 2009.

Aujourd'hui, un peu à l’image du Black Friday, le festival ne se limite plus à une journée : il s'étale sur plusieurs semaines. Il mêle remises des marques, coupons des plateformes, primes à la reprise et paiement en plusieurs fois sans frais. Pour son analyse, Counterpoint a retenu la période du 12 octobre au 13 novembre 2026. Le Double 11 reste le deuxième grand temps fort promotionnel de l'année en Chine, derrière le 618, qui démarre fin mai et culmine le 18 juin.

Des promotions sans effet sur la demande

D'après l'outil de suivi hebdomadaire des ventes de smartphones en Chine de Counterpoint, les ventes cumulées ont baissé de 17 % sur un an. Les plateformes n'ont pourtant pas toutes joué la même carte. JD et Tmall ont cumulé des baisses de prix des marques, des coupons, des aides à la reprise et même des facilités de paiement sans frais. PDD a, de son côté, concentré son programme « 10 Billion Subsidies » sur les iPhone.

Rien n'y a fait. Selon le cabinet, la flambée du coût des composants, mémoire en tête, a réduit la marge de manœuvre des fabricants sur les remises. Les promotions n'ont donc pas suffi à compenser les hausses de prix. Ce constat est identique aux chiffres trimestriels : au troisième trimestre 2026, les livraisons de smartphones en Chine ont reculé de 11 % sur un an. En outre, plusieurs constructeurs, dont Huawei, ont relevé leurs tarifs dès le 1er septembre. Counterpoint s'attend d'ailleurs à une baisse plus marquée au quatrième trimestre.

Apple domine, Huawei progresse

Apple reste numéro un malgré un recul de 8 %, moins prononcé que celui du marché. La marque place six modèles dans le top 10 et occupe les cinq premières places : iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 et iPhone 17 Pro. Son premier smartphone pliant, l'iPhone Duo, se classe neuvième. Le premier modèle d'une autre marque, le Huawei Enjoy 90 Pro Max, arrive sixième.

Huawei progresse ainsi de 29 %, porté par l'Enjoy 90 Pro Max, le Pura X View et la nouvelle gamme Enjoy 100. Le Pura X View, avec son écran au format large, loge une batterie de 7 000 mAh dans un châssis de 6,68 mm d'épaisseur. Côté logiciel, Huawei revendique en outre plus de 100 millions d'appareils sous HarmonyOS (smartphones, tablettes et PC), plus de 460 000 applications et services, et quelque 12 millions de développeurs.

Les marques Android sous pression

Tous les autres constructeurs chinois sous Android affichent des baisses à deux chiffres. Ils dépendent beaucoup de l'entrée et du milieu de gamme, où les marges sont faibles, et encaissent donc plus mal la hausse des coûts. Pour préserver leur rentabilité, ils montent en gamme. Mais là, ils se heurtent à Apple et Huawei, qui tiennent déjà le segment premium.

Counterpoint estime que la pression sur les coûts et la rentabilité durera jusqu'en 2028. Les acheteurs ont bien vu les prix grimper : selon une enquête du cabinet, 81 % des Chinois qui envisagent d'acheter un smartphone dans les six mois ont remarqué la hausse. Beaucoup pourraient ainsi repousser leur renouvellement.