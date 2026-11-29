Lorsqu'on achète un smartphone de milieu de gamme, il faut souvent se contenter de 128 ou 256 Go de stockage pour rester dans son budget. Le POCO X8 Pro fait exception à l'occasion du Black Friday : Amazon propose actuellement sa version avec 512 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive à 359 €.

Le smartphone est disponible en noir, blanc et vert au même tarif, avec l'avantage d'être vendu et expédié directement par Amazon.

Deux fois plus de stockage pour seulement 10 € de plus que notre précédent bon plan

Le 13 novembre dernier, nous avions consacré une actualité au POCO X8 Pro proposé à 348,99 € chez Amazon. Il s'agissait alors de la version 256 Go. Pour seulement 10,01 € de plus que cette précédente offre, vous pouvez aujourd'hui doubler la capacité de stockage.

L'intérêt est d'autant plus grand que le POCO X8 Pro ne dispose pas d'emplacement pour une carte microSD. Si vous installez beaucoup de jeux, filmez régulièrement en 4K ou souhaitez conserver votre smartphone plusieurs années, nous vous conseillons de privilégier cette configuration.

Amazon affiche une réduction de 10 % par rapport à l'ancien prix de 399,90 €. Le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours étant de 379 €, l'économie par rapport à ce dernier tarif est de 20 €.

Autre avantage de cette offre Amazon : le smartphone bénéficie d'une troisième année de garantie, à activer auprès du service client Xiaomi.

Un smartphone que nous conseillons aux amateurs de jeux mobiles

Le principal argument du POCO X8 Pro reste son processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Associé à une mémoire vive LPDDR5X et à un stockage UFS 4.1, il dispose d'une configuration particulièrement adaptée aux applications gourmandes et aux jeux mobiles.

Son écran AMOLED de 6,59 pouces affiche une définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Nous apprécions également sa batterie de 6 500 mAh et sa compatibilité avec la recharge rapide de 100 W, même s'il faudra prévoir un chargeur compatible, celui-ci n'étant pas fourni.

Côté photographie, le capteur principal Sony de 50 mégapixels bénéficie d'une stabilisation optique. L'absence de téléobjectif rappelle néanmoins que POCO a privilégié les performances et l'autonomie plutôt que la polyvalence photographique.