Galaxy S25 Edge : lancé à 1 249 €, il tombe à 599 € juste avant le Black Friday chez Fnac et Darty

Les avant-premières du Black Friday démarrent chez Fnac et Darty. Du 2 au 12 novembre 2026, les deux enseignes offrent 20 € en carte cadeau tous les 200 € d'achat avec le code AVPBF20. Et le Galaxy S25 Edge 256 Go, déjà tombé à 599 €, profite lui aussi de l'opération.

Le Galaxy S25 Edge avait été lancé à 1 249 € dans sa version 256 Go. À 599 €, il a donc déjà perdu 650 €, soit un peu plus de la moitié de son prix de lancement. La carte cadeau vient maintenant s'ajouter à cette baisse.

À 599 €, vous obtenez 40 € en carte cadeau

L'offre fonctionne par tranche de 200 € d'achat. Avec un Galaxy S25 Edge à 599 €, deux tranches complètes sont prises en compte : vous obtenez donc 40 € en carte cadeau.

Attention, il ne s'agit pas d'une remise immédiate : le smartphone reste facturé 599 €. Mais à ce prix, il manque seulement 1 € pour atteindre une troisième tranche. Si un autre achat éligible fait passer votre panier à 600 € ou plus, la carte cadeau atteint alors 60 €.

L'opération concerne tous les univers Fnac et Darty, hors exclusions, et peut se cumuler avec les promotions en cours lorsqu'elles ne nécessitent pas déjà un autre code avantage.

Le Galaxy S25 Edge devient beaucoup plus accessible

Nous avions déjà relevé que le Galaxy S25 Edge avait perdu près de la moitié de son prix de lancement. Son principal intérêt reste son format : seulement 5,8 mm d'épaisseur et 163 grammes, malgré un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6,7 pouces à 120 Hz.

Il embarque aussi le Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et un capteur photo principal de 200 mégapixels. Sa finesse se paie toutefois du côté de la batterie, limitée à 3 900 mAh.

Si l'autonomie est votre priorité, d'autres Galaxy seront plus adaptés. En revanche, pour profiter d'un grand écran dans un smartphone particulièrement fin et léger, 599 € avec 40 € supplémentaires en carte cadeau place le S25 Edge dans une position bien plus intéressante qu'à son lancement.