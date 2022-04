OnePlus 10R, tout ce que nous savons à son sujet, design, caractéristiques techniques et dates de disponibilité

Le prochain smartphone de la marque OnePlus pourrait être le OnePlus 10R. Il s’agirait d’un modèle de milieu de gamme qui veut concurrencer les Galaxy A de Samsung et les Redmi Note de Xiaomi, entre autres. Voici tout ce que nous savons à son sujet.

Si on se rapporte à la feuille de route qu’une personne fiable semble avoir pu récupérer, après le OnePlus 10 Pro qui vient d’être annoncé à l’échelle internationale, le OnePlus Nord CE 2 Lite devrait suivre dans le courant du mois d’avril avant le OnePlus Nord 2T puis courant mai, le OnePlus 10R. Officiellement, aucune information n’a encore filtré jusqu’ici concernant ce nouveau smartphone de la marque chinoise. Pour une source qui semble bien informée aurait percé à jour plusieurs éléments de sa fiche technique. Après un examen rapide, il apparaît que ses caractéristiques sont identiques à celles proposées sur le realme GT Neo 3 qui vient d’être dévoilé par la marque chinoise.

Quelle fiche technique pour le OnePlus 10R ?

Selon le pronostiquer Yogesh Brar, le OnePlus 10R aura un écran AMOLED affichant une définition FHD de 1080x2400 pixels sur une dalle E4 d’une diagonale de 6,7 pouces supportant la technologie HDR10+ et proposant une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Il serait alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 8100 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive à la norme LPDDR5 et avec 1128 ou 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1, soit les protocoles les plus rapides à l’heure actuelle pour écrire et lire des données sur des composants électroniques. L’appareil aurait un son stéréo depuis deux haut-parleurs. Il n’aurait pas de bouton sourdine, pourtant une marque de fabrique de OnePlus depuis ses débuts et aucune prise audio jack ne serait disponible pour brancher un casque.

Le OnePlus 10R serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un stabilisateur optique, un Sony IMX766 que l’on trouve également dans plusieurs mobiles haut de gamme dont le OnePlus 10 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le realme GT 2 Pro, le realme 9 Pro+, le realme GT Neo 3 ou le Honor Magic4 Pro mais aussi le Huawei Nova 9 ou le smartphone pliant Oppo Find N, entre autres. Il est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il dispose d’un capteur de 16 mégapixels installé à l’avant. L’appareil est attendu avec une batterie de 4500 mAh qui pourrait supporter la charge rapide 150 watts. Une petite zone d’ombre semble planer au-dessus de cette caractéristique car il est également possible que le mobile soit limité à 80 watts, comme le OnePlus 10 Pro. Le smartphone fonctionnerait sous Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.

Quel design pour le OnePlus 10R ?

Selon le site 91mobiles.com, il semble que le OnePlus 10R soit une copie du realme GT Neo 3 à l’extérieur si on fait exception des bandes blanches qui veulent rappeler le souhait d’appartenance à l’univers automobile du téléphone. L’une des principales originalités par rapport aux précédents modèles de la marque serait le fait que le poinçon de la caméra frontale serait central plutôt que d’être dans le coin supérieur à gauche, comme beaucoup d’autres mobiles du marché. Le bouton de mise en veille est toujours installé sur le profil de droite alors que le double bouton pour gérer le volume est positionné à gauche, classique pour le fabricant. Les rendus proposés confirment l’abandon du bouton poussoir pour mettre en sourdine ainsi que l’absence d’une prise audio jack. Le bloc optique à l’arrière abrite trois caméras avec un capteur principal qui domine visuellement et deux autres lentilles plus petites, juste en dessous.

OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

639,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 649,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 749,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix