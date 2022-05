Oppo travaillerait sur un nouveau smartphone pliant sur le principe du téléphone à clapet abordable

Presque toutes les marques de téléphones portables conçoivent ou pensent à développer prochainement un appareil qui soit pliable. Oppo est l’un d’entre eux. Après avoir présenté le Oppo Find N qui s’ouvre comme un livre, le fabricant pourrait prochainement annoncer un autre modèle, pliant à clapet cette fois et qui serait abordable.

La gamme des smartphones pliants s’étoffe un peu mais alors que certains attendaient la déferlante de modèles, il semble que la tendance soit plutôt à des sorties plus disparates. Il est vrai que la conception et la fabrication d’un téléphone pliant est autrement plus complexe qu’un modèle classique. Pourtant, plusieurs fabricants travaillent sur des appareils pliants dont Oppo. La marque a présenté officiellement son Find N, en fin d’année dernière et nous avons même pu l’essayer. Pour le moment, ce modèle est exclusivement proposé en Chine mais nous espérons le voir un jour sur notre marché. D’ici là, nous apprenons que la marque travaillerait sur un autre type de smartphone pliant, reprenant le principe du téléphone à clapet dont le « form factor » est actuellement utilisé par le Samsung Galaxy Z Flip3, le Motorola Razr 5G ou le Huawei P50 Pocket, par exemple.

Le smartphone à clapet d’Oppo serait moins cher que les modèles actuels

Oppo serait donc sur le point de proposer un second smartphone et diversifiant son approche pour toucher un public plus large. C’est du moins ce que pense une personne bien renseignée qui va même plus loin en affirmant que le modèle à clapet conçu par Oppo serait plus abordable que les téléphones du même type actuellement disponibles. Un prix de 5000 CNY, soit l’équivalent de 720 € HT environ, est même évoqué ce qui le placerait moins cher que le Galaxy Z Flip3 de Samsung et bien plus abordable que le Huawei P50 Pocket dans sa version classique.

Pour le marché, c’est plutôt une bonne chose que Oppo soit, semble-t-il, prêt à jouer sur le terrain des prix étant donné que ce type d’appareil est encore bien trop cher pour la plupart des utilisateurs devant se tourner vers des modèles plus conventionnels pour, peut-être un jour pouvoir s’offrir un smartphone pliant. Malgré tout, une baisse des prix des smartphones pliants pourrait aussi contribuer à une démocratisation plus large et plus rapide qu’actuellement. Toutefois, dernièrement, Oppo n’a pas vraiment été dans ce sens si on regarde les prix pratiqués par les smartphones les plus haut de gamme lancés par la marque avec le Find X5 et le Find X5 Pro qui ne sont pas particulièrement peu chers. Techniquement, le smartphone pliant à clapet d’Oppo est attendu avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ ce qui implique, si le mobile veut rester abordable qu’il devra peut-être faire quelques compromis.