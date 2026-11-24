Le Mate 90 Air sera dévoilé le 24 novembre à 14 h 30, heure de Pékin, soit 7 h 30 à Paris. Il partagera la scène avec le Mate X8 pliable et la Watch Air. Huawei le présente comme le Mate à format barre le plus fin jamais produit, sans en préciser l'épaisseur pour l'instant. Le smartphone est en outre déjà référencé sur la boutique officielle VMall, ce qui confirme ses coloris et ses configurations mémoire. Côté design, il reprend le dos bicolore et le grand îlot photo circulaire de la série Mate 90, lancée le 1er octobre.

Le reste vient du leaker Digital Chat Station. D'après lui, le Mate 90 Air utiliserait un écran quadri-incurvé à profondeur égale de 7 pouces, en définition 1,5K et en 120 Hz, avec une luminosité de crête de 4 000 cd/m², comme son prédécesseur. Le verre Kunlun et l'envoi de messages par satellite, images comprises, seraient également présents. Aucun de ces éléments n'est confirmé par Huawei à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Puce, photo et autonomie : une fiche encore floue

Pour la puce, la dernière fuite évoque un Kirin 9020 dans sa version standard, cadencé à 2,5 GHz et associé au GPU Maleoon 920. Il serait ainsi un cran au-dessus des Kirin 9020A et 9020B du Mate 70 Air. Pourtant, plusieurs rumeurs antérieures annonçaient plutôt un Kirin 9030 pour les modèles de 12 Go et un Kirin 9035 pour ceux de 16 Go. Le Mate 90 Air serait livré avec HarmonyOS 7.

À l'arrière, on trouverait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. S'y ajoute le capteur multispectral Red Maple, dédié à l'analyse des couleurs. À l'avant, une caméra de 10,7 mégapixels prendrait place dans une perforation unique.

Sur l'autonomie, les versions se contredisent. Digital Chat Station évoque une batterie de 6 500 mAh, soit la capacité du Mate 70 Air, et une charge filaire de 66 W. Le téléphone mesurerait 6,58 mm d'épaisseur pour 208 g, c'est-à-dire 0,02 mm de moins que le Mate 70 Air pour un poids identique. Le lecteur d'empreintes serait placé sur la tranche.

Un successeur prudent du Mate 70 Air

Le Mate 90 Air remplace le Mate 70 Air, lancé en novembre 2025 avec un écran de 7 pouces, une batterie de 6 500 mAh et une épaisseur de 6,6 mm. Huawei passe directement de 70 à 90 et saute ainsi un hypothétique « Mate 80 Air ».

Si la fiche se confirme, l'évolution resterait modeste : même écran, même batterie, même charge filaire, pour un gain d'épaisseur presque symbolique. Le Mate 70 Air n'offrait en outre pas de recharge sans fil. Il faudra donc vérifier le 24 novembre si cette absence est corrigée.

Face à l'iPhone Air, l'autre smartphone ultrafin du moment, le Mate 90 Air conserve ses arguments : quatre capteurs photo contre un seul et une batterie bien plus grosse. En contrepartie, il est plus épais et plus lourd. Ces atouts restent à confirmer en test.

Disponibilité et prix

Le Mate 90 Air sera proposé en trois coloris, or rose, argent lunaire et noir obsidienne, chacun en 12 Go + 256 Go ou 12 Go + 512 Go. Les versions 16 Go évoquées par les rumeurs n'apparaissent pas dans la liste pour l'instant.

Les réservations sont ouvertes sur VMall, et la précommande avec paiement intégral débutera après la conférence du 24 novembre. Huawei n'a communiqué aucun prix. Sur les réseaux sociaux chinois, on parle de 4 499 yuans pour la version de base, sans confirmation. À titre de repère, le Mate 70 Air avait été lancé à 4 199 yuans, alors que le Mate 90 démarre à 5 999 yuans. Avec la hausse des tarifs de la gamme Mate 90 en Chine, une augmentation semble probable. Enfin, aucune commercialisation hors de Chine n'a été annoncée pour le moment.

