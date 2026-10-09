Honor Play20C : un smartphone à 100 euros avec écran au dos

Honor a référencé le smartphone baptisé Play20C sur son site international. Ce modèle d'entrée de gamme intègre un second écran au dos et s'affiche à environ 100 euros au Nigeria.

Sylvain Pichot - publié le 09/10/2026 à 17h00
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Honor Play20C

Honor ajoute un nouveau smartphone abordable à son catalogue international avec le Play20C. Sa particularité vient du fait qu’il soit doté d’un petit écran tactile de 2,01 pouces, d'une définition de 240 x 296 pixels, installé au dos. D'après la fiche repérée par Frandroid, cette dalle se trouve à côté du capteur photo principal. Selon IGN, qui décrit le Honor X5d s dont le Play20C est la déclinaison internationale, ce module sert d'abord de retour vidéo pour réaliser des autoportraits avec l'optique principale. En outre, il affiche les alertes d'appel, les notifications, les commandes musicales et des cadrans personnalisés.

Honor Play20C

Cette idée a longtemps été réservée aux appareils haut de gamme, notamment chez Xiaomi avec les récents Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. Honor l'applique désormais à un terminal vendu autour de 100 euros. Il s'agit en outre du deuxième modèle de la marque concerné en six semaines, après le Play 20A présenté fin août. Ce dernier propose un écran principal de 6,9 pouces et une puce MediaTek Helio G81. Il est possible qu'un futur Honor 700 Pro repennent ce principe.

Une fiche technique clairement orientée vers la sobriété

Sur le plan technique, le Play20C reste modeste. L'écran avant est un LCD de 6,78 pouces en HD+ (720 x 1576 pixels). Selon IGN, la fréquence de rafraîchissement atteint 90 Hz et la luminosité de pointe 600 cd/m². Le constructeur n'a pas prévu de version 5G. En revanche, le smartphone dispose d’une prise jack, d’une certification IP52 contre les éclaboussures légères et fonctionne sous Android 16 en édition Go, une version allégée du système.

Honor Play20C

La batterie affiche 5 850 mAh de capacité nominale, mais la recharge plafonne à 15 W, ce qui reste lent pour un tel accumulateur. IGN mentionne pour sa part 6 000 mAh pour le X5d s. Cet écart correspond peut-être à la différence entre capacité nominale et capacité typique, sans confirmation à ce stade. Une puce Unisoc T610, 4 Go de RAM complétés par 4 Go de mémoire virtuelle et 64 Go de stockage extensible sont là pour le faire fonctionner. Côté photo, on peut compter sur un capteur principal de 13 mégapixels avec une caméra frontale de 5 mégapixels.

Disponibilité et prix

Le Honor Play20C est déjà listé au Nigeria à partir de 149 900 nairas, soit environ 100 euros, en version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Aucune information n'a été communiquée sur un lancement en France ni dans le reste de l'Europe.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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