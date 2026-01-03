LMB Awards : on récompense le smartphone le plus surprenant de l'année

Nous avons longuement hésité. Cette année a eu sa part belle de smartphones pliants, comme le futur Galaxy Z TriFold, et les modèles gaming, tels que le RedMagic 10S Pro, ont repoussé les limites de la puissance brute. Pourtant, un modèle plus grand public a fini par obtenir notre unanimité pour sa capacité à réinventer l'ADN de sa propre marque : le Nothing Phone (3).

Le Nothing Phone (3) remporte le prix du smartphone le plus surprenant de l'année 2025.

Le pari risqué : adieu les Glyphes, bonjour la « Dot Matrix »

Déjà, ce Nothing Phone (3) est le choc visuel de l’année. Alors que tout le monde attendait une simple évolution des bandes LED (les fameux Glyphes déjà très novateurs), Nothing a surpris son monde en les abandonnant… tout simplement.

Mais à la place, le Nothing Phone (3) inaugure un petit écran arrière à matrice de points, parfaitement intégré sous le verre transparent.

Plus fonctionnel que les Glyphes, ce panneau permet d’afficher des notifications contextuelles, des animations météo rétro ou même un aperçu pour les selfies, tout en conservant ce look « machine à écrire futuriste » propre à la marque. C’est une rupture esthétique majeure qui prouve que Carl Pei et ses équipes n'ont pas peur de détruire leurs propres icônes pour innover.

Contrairement à la plupart des constructeurs qui sortent une nouvelle génération chaque année, Nothing sait se faire rare, proposant ses haut de gamme uniquement si une nouveauté le justifie, et c'est ici amplement le cas.

Une fiche technique qui ne joue plus dans la cour de récré

Si le Phone (3) nous a bien surpris, c’est aussi parce qu’il est devenu un vrai « flagship killer ». Le Nothing Phone (2) était déjà un excellent haut de gamme, mais le Phone (3) va encore plus loin. Derrière son design atypique se cache une configuration musclée qui n'a rien à envier aux ténors du secteur :

Processeur : Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Photo : Un triple capteur de 50 Mpx (grand-angle, ultra-grand-angle et téléobjectif)

Un triple capteur de 50 Mpx (grand-angle, ultra-grand-angle et téléobjectif) Autonomie : Une batterie de 5150 mAh avec une charge rapide de 65 W

Le tout est sublimé par Nothing OS (actuellement 4.0). C'est simple, l'interface reste, selon nous, l'une des meilleures sur Android. Minimaliste, ultra personnalisable, sans applications inutiles, et dotée d'une typographie unique qui rend l'usage quotidien un pur plaisir.

LMB Awards, la suite des récompenses 2025

Les LMB Awards se poursuivent, voici les différents articles parus ou à venir pour élire les champions :