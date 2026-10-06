Pixel 10a : Google relève son prix de 100 euros en France

Sept mois après son lancement, le Pixel 10a voit son tarif révisé à la hausse sur la boutique officielle. Ainsi, la version 128 Go passe de 549 à 649 euros, et la déclinaison 256 Go atteint désormais 749 euros. Cette augmentation de 100 euros sera progressivement répercutée chez les revendeurs, au fil du renouvellement des stocks. Récemment, Samsung a aussi augmenté le prix de ses smartphones Galaxy S26.

La cause : la pénurie mondiale de mémoire. Le constructeur invoque la hausse du coût des puces mémoire, tirée par la demande des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Des écarts importants selon les revendeurs

Le changement intervient quelques jours seulement après une opération promotionnelle. Jusqu'au 28 septembre, le code GBDAY2026 ramenait le modèle 128 Go à 399,20 euros sur le Google Store. Le contraste avec le nouveau tarif officiel est donc assez significatif.

Selon edcom.fr, Boulanger propose la version 128 Go à 399 euros, soit 250 euros de moins que Google. Amazon.fr afficherait la version 256 Go à 479 euros, tandis que la Fnac et Darty restent au tarif officiel de 649 euros, avec des stocks limités. Le comparateur idealo.fr recensait par ailleurs des offres neuves dès 408,98 euros pour le 128 Go et 489,99 euros pour le 256 Go.

Un milieu de gamme désormais plus cher

Avec ce nouveau tarif, le Pixel 10a se rapproche du Pixel 10, dont le meilleur prix constaté atteint 559,99 euros en version 128 Go chez les comparateurs. L'écart habituel entre les deux modèles se réduit donc, voire s'inverse selon le canal de vente. Le Pixel 10a embarque 8 Go de mémoire vive et existe en 128 et 256 Go.

Disponibilité et prix

Le Pixel 10a est vendu en France dans les configurations suivantes :

- 128 Go : 649 euros sur le Google Store, contre 549 euros auparavant.

- 256 Go : 749 euros sur le Google Store.

Les coloris référencés chez les revendeurs sont le noir volcanique, la lavande, la brume et le rouge framboise. Les opérateurs proposent aussi l'appareil, par exemple SFR, qui l'affichait à 449 euros en 128 Go avant la hausse, avec ou sans forfait. Les prix de ces revendeurs pourraient évoluer lorsque les stocks achetés avant l'augmentation seront écoulés.

