Apple travaillerait sur des prototypes d'iPhone pliant, mais il va encore falloir patienter

Dernièrement, le front des rumeurs concernant un iPhone pliant a été particulièrement calme. En effet, le terrain a été principalement occupé par les appareils Samsung, mais également les nouveaux Oppo Find N et Huawei P50 Pocket. Cependant, il semble que plusieurs prototypes d’iPhone pliant soient actuellement en cours de développement chez Apple.

Récemment, Oppo a annoncé la commercialisation de son premier smartphone pliant, le Find N et Huawei a aussi présenté son modèle pliable, le P50 Pocket. De nombreux fabricants travaillent actuellement sur des appareils pliants, pensant qu’il s’agit de l’avenir des smartphones. Apple n’est pas en reste dans ce domaine, regardant aussi ce qu’il est possible de faire et de proposer aux clients une solution dans la droite lignée des précédentes. Ces derniers jours, c’est le pronostiqueur @dylandkt qui, sur le réseau social Twitter, a publié un message indiquant qu’Apple « travaille et teste définitivement plusieurs prototypes contenant des écrans pliables ». Le protagoniste ne s’avance pas sur le type de modèle parce qu’il pourrait y en avoir plusieurs. Pour le moment, avant une grosse surprise, il y a deux principes. Celui du Samsung Galaxy Z Fold3 qui s’ouvre comme un livre et celui du Galaxy Z Flip3 de Samsung, mais aussi du Huawei P50 Pocket ou du Motorola Razr (dont une troisième version est attendue pour bientôt), par exemple et qui s’ouvrent dans le sens de la hauteur, comme les anciens mobiles à clapet.

Apple travaille sur des modèles pliants, mais…

Toutefois, malgré le fait qu’Apple travaille sur des modèles de smartphones intégrant un écran pliant, @dylandkt met également en garde contre la promesse d’un lancement prochain. En effet, il précise qu’Apple a des « inquiétudes » quant à savoir si les téléphones portables pliables continueront vraiment d’intéresser les utilisateurs ou s’il s’agit d’un simple effet de mode qui tomberait dans l’oubli dans quelques mois. Pour lui, la firme de Cupertino a l’intention d’observer attentivement le marché et de dépasser les erreurs de la concurrence afin de proposer un produit totalement abouti et réellement ergonomique. Le toute n’étant pas seulement d’avoir un écran pliant, mais également de proposer des fonctionnalités et des usages qui soient suffisamment pertinents pour être appréciés et utilisés. Le géant américain voulant ainsi s’assurer qu’en passant au mode pliant, il n’y aurait pas de régression par rapport à la forme actuelle des smartphones de la marque à la pomme.

Apple suiveur

L’idée selon laquelle Apple adopterait une attitude attentiste sur le marché des smartphones n’est pas vraiment une surprise et plus vraiment nouvelle non plus. En effet, les avancées technologiques ne viennent plus des États-Unis, mais bel et bien d’Asie et très souvent de Chine à travers des marques comme Xiaomi, Oppo ou encore Vivo pour ne citer qu’elles. Apple a tendance à prendre son temps lorsqu’il s’agit de développer une nouvelle technologie pour ses smartphones. Il n’y a qu’à voir les délais entre l’arrivée sur le marché de certaines technologies comme la multiplication des capteurs photo, la 5G ou le lecteur d’empreinte digitale, par exemple. Aussi, bien que cela puisse apporter une certaine frustration aux fans de la marque à la pomme, cela signifie également qu’Apple propose une fonction plus tard, mais qu’elle a tendance à être aussi bonne, voire meilleure que celle de la concurrence. Cette idée semble bien se reproduire avec les écrans pliants, la firme laissant les autres marques essuyer les plâtres avant de proposer son produit. Reste à savoir dans quel sens il se pliera et quand il sortira. @dylandkt ne mise pas sur une annonce avant 2023.

