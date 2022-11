Le Oppo Find X6 Pro est pressenti avec trois capteurs photo de 50 mégapixels dont un Sony de 1 pouce

Cela se précise pour le futur smartphone haut de gamme, Oppo Find X6 Pro. En effet, plusieurs mois avant son annonce officielle qui devrait avoir lieu en février ou mars 2023, les informations concernant sa configuration photo deviennent insistantes et plus précises. En voici tous les détails.

Il est établi que le prochain flagship de la marque Oppo, le Find X6 Pro sera animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme cela était pressenti. En effet, le fabricant l’a récemment confirmé, suite aux annonces du fondeur pour son chipset. Oppo ne sera d’ailleurs pas le seul, loin de là, à intégrer cette nouvelle puce dans son modèle le plus haut de gamme, d’autres marques s’étant montrées déjà très intéressées. Récemment, une fuite importante livrait de très nombreux détails sur la configuration technique du Oppo Find X6 Pro. Désormais, on en sait un peu plus sur la composition probable des capteurs qui seraient intégrés au dos du prochain flagship Oppo.

Quelle configuration au dos du Find X6 Pro d’Oppo ?

Il semble que le Oppo Find X6 Pro puisse profiter d’une configuration de 3 capteurs de 50 mégapixels à l’arrière. Dans le détail, le capteur principal serait un Sony IMX989 de 1 pouce. Il s’agirait du même capteur qui est installé dans le Xiaomi 12S Ultra et à bord du Vivo X90 Pro+ (disponibles uniquement en Chine). Le module disposerait de 7 lentilles et bénéficierait d’une stabilisation optique pour limiter les bougés et produire des photos aussi nettes que possible. Pour obtenir des clichés en mode ultra grand-angle, le Find X6 Pro utiliserait un autre capteur de 50 mégapixels, un Sony IMX890. On pourrait trouver ce capteur sur des cousins : le OnePlus 11 Pro (dont l’annonce sera effective courant 2023) et le Oppo Reno 9 Pro+ (dont l’annonce devrait être officielle le 24 novembre prochain).

Le troisième capteur serait aussi un module de 50 mégapixels, encore un Sony IMX890 qui sera doté d’un zoom optique 2,7x avec un stabilisateur optique, en rappelant que le Oppo Find X5 Pro propose un zoom optique 2x. Notez aussi la présence d’un capteur ToF pour aider le calcul de la profondeur de champ ainsi que sur un traitement d’images basé sur la puce MariSilicon X de nouvelle génération et le partenaire Hasselblad.

Et le reste de la fiche technique ?

Pour les autres composants attendus sur le Oppo Find X6 Pro, il devrait disposer d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces à 120 Hz sur une dalle 10 bits et une définition de 1440x3216 pixels. Il se murmure que la marque pourrait proposer une version avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, comme annoncé, mais une autre déclinaison serait aussi prévue avec un chipset MediaTek, le Dimensity 9200. Il se dit que l’appareil pourrait embarquer une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge filaire à 100 watts et sans fil à 50 watts.