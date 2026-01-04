LMB Awards : c'est le smartphone avec a meilleur batterie, et c'est tout !

Tester l'autonomie de manière scientifique demande des protocoles extrêmement rigoureux et des robots de test que nous ne possédons pas en interne. C'est pourquoi, pour cette élection, nous nous sommes appuyés en partie sur les résultats de DXOMARK, pour confirmer nos impressions. Le verdict est sans appel.

Le champion de l'endurance est le Honor 400 Smart.

Pourquoi Honor domine le classement de l'autonomie

Ce n'est pas une surprise de voir un appareil Honor sur la première marche du podium. Depuis quelques années, le constructeur a pris une avance considérable grâce à ses investissements dans les batteries silicium-carbone. Cette technologie permet d'intégrer une capacité plus grande dans un châssis plus fin, là où la concurrence reste bloquée sur le lithium-ion classique.

Mais avoir une bonne batterie, c'est une chose, encore faut-il que le téléphone équipé soit potable. Évidemment, c'est le cas du Honor 400 Smart.

Il ne se contente pas d'être une « grosse pile », il bénéficie d'une optimisation logicielle via MagicOS qui gère intelligemment la consommation des processus en arrière-plan, permettant de dépasser largement les deux jours d'utilisation intensive.

Cette optimisation fait d'ailleurs partie d'un ensemble de caractéristiques qui vont au-delà de l'autonomie, créant un smartphone polyvalent, utile pour le grand public !

La fin du mythe du « smartphone brique »

Avant, avoir une bonne autonomie rimait souvent avec un design de brique (très épais) et une fiche technique médiocre, plutôt taillée pour travailler sur les chantiers que dans son salon. Le Honor 400 Smart balaie ces préjugés du revers de sa briquette.

Là où certains concurrents proposent des batteries énormes tout en faisant des compromis sur le reste, le 400 Smart propose une expérience équilibrée et polyvalente, ce qui donne un véritable intérêt à posséder un smartphone très endurant :

Écran : Une dalle OLED lumineuse avec protection oculaire avancée.

Une dalle OLED lumineuse avec protection oculaire avancée. Performances : Un processeur capable de gérer du multitâche fluide et du jeu vidéo sans chauffer.

Un processeur capable de gérer du multitâche fluide et du jeu vidéo sans chauffer. Finesse : Malgré son endurance record, il reste élégant et léger en main.

Si votre priorité absolue est de ne plus jamais tomber en panne de batterie tout en ayant un vrai bon smartphone entre les mains, le Honor 400 Smart est votre champion évident.

LMB Awards, c'est la fin ?

