Samsung prolonge ses promos Galaxy : jusqu'à 400 € de remise avec ces 3 codes

Trois codes sont à l'honneur : ASERIES, S26SERIES et ZSERIES. Selon le smartphone choisi, Samsung accorde de 50 € à 400 € de remise immédiate.

Jusqu'à 100 € de remise sur les Galaxy A avec le code ASERIES

Le code ASERIES concerne quatre modèles de la gamme Galaxy A. La remise atteint 50 € sur les Galaxy A17 5G, Galaxy A27 5G et Galaxy A37 5G.

Si vous montez sur le Galaxy A57 5G, la réduction passe à 100 €. Toutes les versions et tous les coloris de ces quatre smartphones sont concernés.

Jusqu'à 270 € de remise sur les Galaxy S26 avec le code S26SERIES

Sur la gamme Galaxy S26, les montants grimpent nettement. Le code S26SERIES permet d'abord d'obtenir 150 € de remise sur le Galaxy S26 FE.

La réduction passe ensuite à 200 € sur le Galaxy S26, puis à 270 € sur le Galaxy S26+ et le Galaxy S26 Ultra. Toutes les versions et tous les coloris sont éligibles.

La promotion tombe d'ailleurs à un moment particulier pour cette gamme. Samsung vient de relever ses tarifs catalogue en France, comme nous l'expliquions dans notre article consacré à la hausse des prix des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ces remises permettent donc de réduire sensiblement le prix demandé aujourd'hui sur la boutique du constructeur.

Attention si vous regardez aussi les appareils reconditionnés de la marque : les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra reconditionnés Premium par Samsung ne sont pas éligibles à cette offre.

Jusqu'à 400 € sur les Galaxy Z avec le code ZSERIES

C'est sur les pliants que Samsung applique les plus grosses remises. Le code ZSERIES enlève 300 € du prix du Galaxy Z Flip8, quels que soient la version ou le coloris choisis.

La réduction atteint 400 € sur le Galaxy Z Fold8. Le Galaxy Z Fold8 Ultra bénéficie lui aussi de 400 € de remise, mais Samsung impose cette fois une condition : seul le coloris Techno Vert est éligible.

Peut-on cumuler ces codes avec les autres promotions Samsung ?

Oui. Samsung précise que ASERIES, S26SERIES et ZSERIES peuvent se cumuler avec les autres offres en cours portant sur les produits. En revanche, vous ne pouvez pas saisir deux codes promotionnels différents pour un même achat.

Les trois opérations sont disponibles sur Samsung.com et dans l'application Samsung Shop, dans la limite des stocks.

Quel code utiliser pour votre Galaxy ?

Si vous achetez un Galaxy A17 5G, A27 5G, A37 5G ou A57 5G, c'est ASERIES qu'il faut saisir. Pour un Galaxy S26 FE, S26, S26+ ou S26 Ultra, utilisez S26SERIES. Enfin, le code ZSERIES concerne les Galaxy Z Flip8, Z Fold8 et Z Fold8 Ultra éligibles.

L'écart entre les trois opérations est important : jusqu'à 100 € sur les Galaxy A, 270 € sur les Galaxy S26 et 400 € sur les Galaxy Z. Si vous hésitez encore entre plusieurs modèles, notre guide pour choisir un smartphone Samsung en 2026 permet de comparer plus largement les différentes gammes.

Vous avez jusqu'au 1er novembre 2026 inclus pour utiliser ces codes, sous réserve de disponibilité des smartphones concernés.